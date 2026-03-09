[8M] Multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de San Juan

La movilización por el 8M se hizo sentir este lunes en la capital sanjuanina. Mujeres de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas marcharon por el microcentro de San Juan, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con consignas vinculadas a la igualdad de derechos y el fin de las violencias de género.
La concentración comenzó en la Plaza 25 de Mayo, desde donde partieron las columnas con banderas, carteles y bombos. La marcha avanzó por las calles del microcentro hasta llegar a las inmediaciones de la Legislatura provincial, donde se realizó el cierre de la jornada.
Una marcha con organizaciones sociales y sindicales
Durante el recorrido se escucharon cánticos, redoblantes y aplausos de quienes acompañaban la movilización. Participaron mujeres de distintas edades, desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias.
Entre las organizaciones presentes se encontraban Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, ATE, Unión Judicial, Luz y Fuerza, SEC San Juan y el SOIV, además de colectivos feministas y espacios sociales.
También se sumaron movimientos sociales y agrupaciones políticas como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP, junto a organizaciones partidarias como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista y el Frente Grande.
Las consignas del 8M en San Juan
A lo largo del recorrido se observaron numerosos carteles con mensajes y consignas del movimiento de mujeres. Entre ellos se destacaban frases como:
-
“No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”.
-
“Niñas con libros, no con maridos”.
-
“Mamá, hoy voy a gritar lo que te hicieron callar”.
-
“No queremos flores, queremos derechos”.
-
“Marchamos por las que ya no están”.
Estas consignas reflejaron los principales reclamos del 8M, centrados en igualdad de oportunidades, reconocimiento laboral y el fin de la violencia de género.