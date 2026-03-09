9 de marzo de 2026 - 03:36

Temblorazo de madrugada en Calingasta despertó a los sanjuaninos: el detalle

El sismo ocurrió a las 3.10 según los datos del INPRES.

Por Redacción Diario de Cuyo

El lunes arrancó movidito. Quizá demasiado temprano para algunos. A las 3.10 de la madrugada, un sismo despertó a los sanjuaninos.

Según datos del INPRES, el epicentro del sismo es Calingasta. Exactamente a 99 kilómetros de la Ciudad de San Juan. El temblor tuvo 5.2 de Magnitud. En tanto, la profundidad fue de 128 kilómetros.

Para más precisiones, el INPRES informó que el temblor ocurrió a apenas 20 kilómetros de Barreal. Además, si bien no fue un sismo superficial, tuvo una Magnitud bastante alta. Por eso, se sintió en el Gran San Juan.

