UCCuyo: alumnos de Medicina aprenderán Lengua de Señas para mejorar su formación y alentar la inclusión

Con el objetivo de potenciar las actividades académicas y de extensión orientadas a formar a los futuros profesionales y fomentar la inclusión , la UCCuyo firmó un acuerdo con la Asociación de Sordomudos de San Juan para que los alumnos de Medicina se capaciten en Lengua de Señas. Esto se suma al proyecto de usar IA para mejorar la educación médica.

En un primer paso, este convenio entre ambas instituciones tiene como propuesta y objetivo capacitar a los estudiantes de los últimos años de la carrera de Medicina en Lengua de Señas para que, al graduarse y salir al mundo laboral puedan abordar a los pacientes que lo requieran en cualquier ámbito y con las menos limitaciones posibles.

Las autoridades de la UCCuyo dijeron que este acuerdo es una continuidad del trabajo conjunto entre la universidad y demás instituciones provinciales en búsqueda de mejorar la calidad educativa de los estudiantes de todas las carreras.

En un principio, el convenio sobre el aprendizaje de Lengua de Señas está destinado a los alumnos de Medicina de la UCCuyo, pero no se descarta hacerlo extensivo a otras carreras.

Por su parte, desde la Asociación de Sordomudos de San Juan dijeron que, en una primera parte, trabajarán con la Facultad de Ciencias Médicas , pero que la propuesta que traen es amplia y que esperan se extienda a otras unidades académicas.

Según el acuerdo firmado entre ambas instituciones, está previsto que haya talleres de formación académica complementaria, de sensibilización para los estudiantes avanzados de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, durante los diferentes ciclos académicos.

Los talleres abordarán temas clave como la Lengua de Señas Argentina básica, estrategias de comunicación accesible para la atención en salud y el conocimiento de la cultura sorda y las barreras comunicacionales en el ámbito sanitario. La Asociación brindará asesoramiento técnico especializado para el dictado de los talleres y la elaboración del material didáctico.

También está prevista una colaboración mutua en programas de extensión orientados a la promoción de la salud y la prevención en la comunidad sorda para reducir brechas de acceso a la información y atención sanitaria.

Finalmente, acordaron el uso mutuo y compartido de las instalaciones de ambas instituciones, aulas, salones, etc. para la realización de las actividades programadas.

La firma del convenio entre la UCCuyo y la Asociación

El convenio marco fue suscripto por la rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi y el presidente de la Asociación de Sordomudos de San Juan, Leonardo Miguel Pérez, mientras que el Acta Complementaria la firmaron el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Sergio Gabriel Albarracín y la directora de la Subcomisión de Intérpretes de la Lengua de Señas, Alicia Ortiz Tejada.

Por la UCCuyo acompañaron a la rectora y al decano, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; la decana de la Facultad de Educación, Lucía Ghilardi; el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Julio Adrián Bastias y la secretaria Académica y directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, María José Pringles y Rosa Contreras Páez, respectivamente.

También acompañaron a las autoridades de la Asociación, Melisa Becerra, directora de la Subcomisión de Intérpretes y Agustina Noriega, secretaria de la Asociación.