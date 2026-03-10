10 de marzo de 2026 - 10:02

UCCuyo: alumnos de Medicina aprenderán Lengua de Señas para mejorar su formación y alentar la inclusión

Es gracias a un acuerdo de trabajo que firmaron las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo y la Asociación de Sordomudos de San Juan.

La Uccuyo y la Asociación de Sordomudos de San Juan firmaron un convenio para que alumnos de Medicina se capaciten en Lengua de Señas.

La Uccuyo y la Asociación de Sordomudos de San Juan firmaron un convenio para que alumnos de Medicina se capaciten en Lengua de Señas.

Foto:

(Prensa de la UCCuyo)
Por Fabiana Juarez

Con el objetivo de potenciar las actividades académicas y de extensión orientadas a formar a los futuros profesionales y fomentar la inclusión, la UCCuyo firmó un acuerdo con la Asociación de Sordomudos de San Juan para que los alumnos de Medicina se capaciten en Lengua de Señas. Esto se suma al proyecto de usar IA para mejorar la educación médica.

Leé además

La UCCuyo firmó un acuerdon con la Fundación COE para reforzar la eduación médica con nuevas teconologías.

La UCCuyo utilizará la Inteligencia Artificial para fortalecer la educación médica
CTERA declaró un paro nacional para el 2 de marzo y peligra el inicio de las clases

El Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a docentes que adhieran al paro de 48 horas

En un primer paso, este convenio entre ambas instituciones tiene como propuesta y objetivo capacitar a los estudiantes de los últimos años de la carrera de Medicina en Lengua de Señas para que, al graduarse y salir al mundo laboral puedan abordar a los pacientes que lo requieran en cualquier ámbito y con las menos limitaciones posibles.

uccuyo2
En un principio, el convenio sobre el aprendizaje de Lengua de Se&ntilde;as est&aacute; destinado a los alumnos de Medicina de la UCCuyo, pero no se descarta hacerlo extensivo a otras carreras.

En un principio, el convenio sobre el aprendizaje de Lengua de Señas está destinado a los alumnos de Medicina de la UCCuyo, pero no se descarta hacerlo extensivo a otras carreras.

Las autoridades de la UCCuyo dijeron que este acuerdo es una continuidad del trabajo conjunto entre la universidad y demás instituciones provinciales en búsqueda de mejorar la calidad educativa de los estudiantes de todas las carreras.

Por su parte, desde la Asociación de Sordomudos de San Juan dijeron que, en una primera parte, trabajarán con la Facultad de Ciencias Médicas, pero que la propuesta que traen es amplia y que esperan se extienda a otras unidades académicas.

Acciones de la UCCuyo y la Asociación

Según el acuerdo firmado entre ambas instituciones, está previsto que haya talleres de formación académica complementaria, de sensibilización para los estudiantes avanzados de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, durante los diferentes ciclos académicos.

Los talleres abordarán temas clave como la Lengua de Señas Argentina básica, estrategias de comunicación accesible para la atención en salud y el conocimiento de la cultura sorda y las barreras comunicacionales en el ámbito sanitario. La Asociación brindará asesoramiento técnico especializado para el dictado de los talleres y la elaboración del material didáctico.

También está prevista una colaboración mutua en programas de extensión orientados a la promoción de la salud y la prevención en la comunidad sorda para reducir brechas de acceso a la información y atención sanitaria.

Finalmente, acordaron el uso mutuo y compartido de las instalaciones de ambas instituciones, aulas, salones, etc. para la realización de las actividades programadas.

La firma del convenio entre la UCCuyo y la Asociación

El convenio marco fue suscripto por la rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi y el presidente de la Asociación de Sordomudos de San Juan, Leonardo Miguel Pérez, mientras que el Acta Complementaria la firmaron el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Sergio Gabriel Albarracín y la directora de la Subcomisión de Intérpretes de la Lengua de Señas, Alicia Ortiz Tejada.

Por la UCCuyo acompañaron a la rectora y al decano, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah; la decana de la Facultad de Educación, Lucía Ghilardi; el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Julio Adrián Bastias y la secretaria Académica y directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, María José Pringles y Rosa Contreras Páez, respectivamente.

También acompañaron a las autoridades de la Asociación, Melisa Becerra, directora de la Subcomisión de Intérpretes y Agustina Noriega, secretaria de la Asociación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tembló fuerte en La Rioja y se sintió en San Juan

Tembló fuerte en La Rioja y se sintió en San Juan

Clima en San Juan: así estará el tiempo este domingo 18 de enero

Chaparrones y tormentas aisladas en San Juan, así estará el tiempo este martes 10 de marzo

Para el Punto Limpio en Capital, Ambiente usará uno de los contenedores de Ecopunto que retiraron de un espacio público por vandalismo.

Ambiente instalará  un contenedor en Capital para depositar materiales reciclables y residuos electrónicos

La movilización por el 8M recorrió el centro de San Juan con consignas por igualdad y derechos.

[8M] Multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de San Juan