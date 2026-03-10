En Iglesia 15 mujeres buscan convertirse en conductoras profesionales de vehículos y máquinas pesados

Ayer comenzaron la capacitación que se dicta en las instalaciones de La Vicuñita en el departamento Iglesia.

En Igesia arrancó la capacitación en conducción de vehículo de gran porte destinado a un nuevo grupo de mujeres del departamento.

Un nuevo grupo de vecinas de Iglesia busca convertirse en conductoras profesionales de vehículos de gran porte con el objetivo de ampliar sus horizontes laborales. En este caso son 15 las mujeres que comenzaron con la capacitación que se dicta en las instalaciones de La Vicuñita. Es la segunda tanda femenina que participa de esta formación en el departamento.

Ayer comenzó en el departamento Iglesia una nueva edición del Programa de Formación de Conductores de Camiones Volcadores y Cargadora Frontal, orientado a la obtención de la Licencia Profesional. Y, en esta ocasión, destinado sólo a mujeres con el objetivo de valorizar la igualdad de oportunidades y la formación laboral para todos los vecinos por igual.

iglesia3 La capacitación en conducción de vehículos de gran porte para mujeres del departamento Iglesia se desarrolla en las instalaciones de La Vicuñita. En esta oportunidad, 15 mujeres iglesianas forman parte de este segundo grupo de capacitación, dando continuidad a la experiencia que arrancó el año pasado. Las participantes fueron seleccionadas por Empresa Vicuña, en una propuesta que busca generar nuevas oportunidades de empleo y fortalecer el desarrollo local.

Detalles de la capacitación en Iglesia La capacitación del Programa de Formación de Conductores de Camiones Volcadores y Cargadora Frontal, se desarrolla en las instalaciones de La Vicuñita y tendrá una duración de 30 días, con modalidad teórico–práctica y el acompañamiento de instructores especializados.

iglesia4 La pacitación está a cargo de un equipo de técnicos especializados que pertenecen al sector público y al privado. Acción del municipio de Iglesia y del sector privado Esta capacitación es posible gracias al trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, que suman esfuerzos para potenciar la formación y el crecimiento de la comunidad.