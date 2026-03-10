10 de marzo de 2026 - 12:37

Pocito se prepara para disfrutar de la tercera Fiesta del Tomaticán que se realizará este mes

El municipio de Pocito abrió las inscripciones para participar del concurso que coronará al Embajador del Tomaticán 2025.

Este año serán 10 los participantes que competirán para convertise en Embajador del Tomaticán 2026 en la Fiesta del Tomaticán, en Pocito.

Por Fabiana Juarez

En el departamento Pocito ya se comenzó a palpitar la tercera edición de la Fiesta del Tomaticán que surgió para valorizar un plato tradicional de San Juan. El evento se realizará el próximo 28 de marzo, pero ya abrieron las inscripciones para participar del concurso que coronará al Embajador del Tomaticán 2026.

Nuevamente Pocito será sede de una fiesta que combinará buenos aromas y sabores con entretenimiento, música y diversión. Se trata de la Fiesta del Tomaticán que por tercer año consecutivo tendrá lugar en este departamento, tierra de agricultores y de gente de tradiciones.

tomatican3
Los participantes del concurso gastronómico de la Fiesta del Tomaticán deberán cocinar en vivo como en ediciones anteriores.

Pamela Castro, directora de Turismo, del municipio de Pocito, dijo que la Fiesta del Tomaticán se realizará el próximo 28 de marzo, aunque aún no se define el lugar debido a las condiciones climáticas. Dijo que más cerca de la fecha de realización se definirá dónde se desarrollará el evento.

La funcionaria agregó que está definido que, como en ediciones anteriores la fiesta será con entrada gratuita para que toda la familia pueda disfrutar de las actividades. También que habrá espectáculos artísticos locales y provinciales, y feria de artesanos y emprendedores de Pocito. Castro agregó que la atracción principal y más sabrosa de la fiesta será, como en año anteriores, el Concurso del Tomaticán.

tomatican4
En la fiesta de Pocito, la gente tendrá la posibilidad de degustar tomaticán.

El concurso gastronómico en la fiesta de Pocito

Durante la fiesta se llevará a cabo el concurso gastronómico que coronará al Embajador del Tomaticán 2026. Contará con la participación de 10 competidores que cocinarán en vivo la receta tradicional del tomaticán a la que podrán agregarle su toque personal.

