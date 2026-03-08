8 de marzo de 2026 - 18:51

Huyeron al ver a la Policía y uno llevaba un inodoro al hombro en La Rinconada

Un operativo por inseguridad terminó con dos sospechosos detenidos en La Rinconada. Llevaban herramientas y un inodoro nuevo, sin poder justificar su procedencia.

Escapaban de la Policía en San Juan y uno cargaba algo increíble: un inodoro Ferrum envuelto en una tela negra. Cómo terminó el insólito operativo.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

En medio de un operativo de recorridas preventivas, personal policial detectó a dos hombres provocando disturbios en una zona del departamento Pocito. El procedimiento terminó con ambos detenidos y el secuestro de varios objetos presuntamente robados, en un nuevo episodio vinculado a la inseguridad que preocupa a los vecinos del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando efectivos realizaban tareas de prevención en avenida Intendente Joaquín Uñac y calle 13. Allí observaron a dos sujetos generando disturbios, quienes al notar la presencia policial intentaron escapar corriendo. Durante la huida, uno de ellos arrojó una mochila de gran tamaño en la vía pública.

Los uniformados lograron aprehender al sospechoso a pocos metros, y al revisar el interior del bolso encontraron una importante cantidad de herramientas cuya procedencia no pudo ser justificada por el detenido.

Entre los elementos incautados había dos martillos, un hacha de mano, un cuchillo tipo serrucho, una cinta métrica, dos bancos desplegables y un rollo de tanza, lo que despertó sospechas sobre su posible origen ilícito.

Segundo sospechoso encontrado con un inodoro

Mientras se realizaba un rastrillaje en las inmediaciones, los efectivos localizaron al segundo hombre dentro de una finca situada detrás del loteo “El Fuerte”. El sujeto llevaba consigo un inodoro marca Ferrum, color blanco, que estaba envuelto en una tela negra, sin poder explicar su procedencia.

Tras la inspección del lugar, los policías detectaron la puerta violentada de un acoplado de camión dentro de la propiedad, la cual era utilizada por su dueño como depósito de materiales. Todo indicaría que los objetos secuestrados habrían sido sustraídos de ese sitio.

inodoro robado
Elementos secuestrados durante el operativo policial vinculado a la inseguridad en la zona de La Rinconada. &nbsp;

Elementos secuestrados durante el operativo policial vinculado a la inseguridad en la zona de La Rinconada.

Pese a las averiguaciones realizadas en la zona, no se logró ubicar al propietario del lugar, por lo que la investigación continúa para determinar con precisión el origen de los elementos recuperados.

En el procedimiento intervino personal de la Casilla Cruce de los Andes – Unidad Operativa La Rinconada, quienes trasladaron a los sospechosos a sede policial y secuestraron los objetos para continuar con las actuaciones correspondientes.

