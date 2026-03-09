La UCCuyo utilizará la Inteligencia Artificial para fortalecer la educación médica

La Universidad Católica de Cuyo firmó un acuerdo con la Fundación Centro Oncológico de Excelencia para dictar un curso de especialización y nuevas tecnologías.

La UCCuyo firmó un acuerdon con la Fundación COE para reforzar la eduación médica con nuevas teconologías.

La UCCuyo avanza en sus planes de mejorar la calidad académica con el uso de nuevas tecnologías. Firmó un acuerdo con una fundación oncológica para coorganizar el curso ‘IA y Ciencias de la Salud. Curso de Actualización permanente. Edición 2026’ con el objetivo de fortalecer la educación médica. Esta propuesta se sumará al nuevo laboratorio de prácticas e investigación clínica.

Con esta iniciativa, la UCCuyo y la Fundación Centro Oncológico de Excelencia, reforzaron su compromiso con la innovación, la vinculación con el medio y la formación de equipos de salud capaces de enfrentar los desafíos éticos, organizacionales y clínicos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en la atención de pacientes.

UCCuyo María Laura Simonassi, rectora de UCCuyo y y el presidente de la Fundación Centro Oncológico de Excelencia, Pablo Olivera, firmaron el acuerdo. Este acuerdo de trabajo quedó registrado en el Convenio Marco y Acta Complementaria que se inscribe en la política institucional de fortalecer la educación médica de posgrado bajo un enfoque por competencias y con fuerte anclaje en las necesidades del sistema de salud. Contó con la firma de la rectora de la universidad, María Laura Simonassi y del presidente de la Fundación Centro Oncológico de Excelencia, Pablo Olivera.

Detalles del nuevo curso de la UCCuyo Entre los detalles del acuerdo, se prevé que ambas instituciones cooperarán en el diseño, planificación, implementación y evaluación del curso que se desarrollará durante el 2026, durará 12 semanas con 60 horas de cursado y que estará dirigida a profesionales de la salud interesados en incorporar la inteligencia artificial a su práctica clínica y de gestión. ‘Este curso estará dirigido a todos los profesionales de la salud y estudiantes, no sólo de la universidad, sino también de toda la provincia e incluso del país, ya que será completamente virtual’, adelantó Sergio Albarracín, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo.

El decano también detalló aspectos generales del curso: ‘El curso desarrolla competencias de alfabetización digital avanzada en salud, pensamiento crítico y toma de decisiones basadas en evidencia, trabajo interdisciplinario y responsabilidad ética en el uso de IA. En lo específico, forma a los profesionales para comprender funcionalmente modelos de IA; diseñar y evaluar prompts clínicos y administrativos; aplicar IA en diagnóstico, investigación y gestión; e identificar dilemas éticos, sesgos y límites legales, integrando la IA como copiloto y no como reemplazo del criterio profesional’.