Chaparrones y tormentas aisladas en San Juan, así estará el tiempo este martes 10 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 10 de marzo una jornada inestable en la provincia de San Juan, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones en distintos momentos del día.

De acuerdo con los datos, la temperatura mínima será de alrededor de 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, en un día cálido típico de comienzos de marzo. Durante la mañana se esperan chaparrones mientras que en la tarde - noche prevén tormentas aisladas. El viento arrancará del sudoeste, luego rotará al noreste y cerrará del este.

Pronóstico extendido: para los próximos días se esperan temperaturas similares, con máximas cercanas a los 29°C y mínimas alrededor de los 18°C.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.