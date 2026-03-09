ANSES: dónde aprovechar los descuentos en San Juan y ahorrar hasta $40.000

Los beneficiarios de ANSES pueden acceder a un sistema de descuentos en supermercados y comercios que busca reforzar el poder de compra de quienes cobran prestaciones sociales. El programa permite obtener rebajas del 10% al 20% y combinarlas con promociones bancarias, lo que puede generar ahorros mensuales que superen los $40.000 .

El beneficio funciona de manera automática: al pagar con tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la prestación , el sistema aplica el descuento en el ticket o bien realiza un reintegro posterior en la cuenta bancaria . Esto alcanza a compras en supermercados, productos de limpieza y perfumería dentro de la red de más de 12.000 comercios adheridos en todo el país .

Los sanjuaninos que cobran prestaciones pueden consultar el listado completo de negocios adheridos en la provincia a través del portal oficial. Allí es posible filtrar por rubro, localidad o tipo de descuento disponible.

En esa página se encuentran supermercados, farmacias, perfumerías, tiendas y comercios de barrio de distintas localidades de San Juan , donde el descuento se aplica automáticamente al pagar con tarjeta de débito.

Además, quienes quieran conocer más información sobre prestaciones sociales pueden consultar la guía completa con beneficios y trámites de ANSES disponibles para jubilados y beneficiarios en San Juan y todo el país.

Cómo funciona el programa de descuentos

El programa está dirigido principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas, además de otros beneficiarios del organismo.

Para estas familias, el sistema representa un refuerzo clave para el presupuesto mensual, especialmente en compras de alimentos y productos de primera necesidad.

Uno de los datos más importantes es que varios de los reintegros no tienen tope, lo que permite hacer compras más grandes para el hogar y lograr un ahorro significativo en el precio final.

Además, el mecanismo fue diseñado para ser simple: no requiere inscripción previa. El titular solo debe pagar con su tarjeta de débito en un comercio adherido para que el beneficio se active automáticamente.

Promociones de bancos que se pueden sumar

Los descuentos de ANSES también pueden combinarse con promociones de los bancos donde se acreditan los haberes, lo que potencia el ahorro.

Entre las principales promociones disponibles figuran:

Banco Nación (BNA+) : suma 5% de descuento adicional con un tope mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima.

Banco Provincia (Cuenta DNI) : ofrece 5% extra de ahorro con un tope de $5.000 por semana en comercios como Día y Nini.

Banco Supervielle : los martes brinda hasta 20% de descuento en supermercados Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y 50% en farmacias .

Banco Galicia: permite acceder a hasta 25% de descuento y pagar en tres cuotas sin interés en productos de consumo masivo.

Cuánto se puede ahorrar por mes

Al combinar los beneficios del organismo con las promociones bancarias, el ahorro mensual puede superar los $40.000, dependiendo del volumen de compras y del banco utilizado.

Por eso, especialistas recomiendan consultar el listado de comercios adheridos en San Juan y revisar las promociones del banco donde se cobran los haberes para aprovechar al máximo cada beneficio disponible.

En un contexto de inflación y suba de precios en alimentos, estos programas se transforman en una herramienta clave para sostener el consumo básico de miles de familias argentinas que dependen de prestaciones sociales.