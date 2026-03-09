San Juan como ejemplo, una ley impulsada por las cámaras locales y convenio con Educación, lo que dejó el evento de la Coviar

Un año más se realizó el “Desayuno de la Coviar” (Corporación Vitivinícola Argentina) , un evento tradición que reúne a funcionarios de la política de distintas provincias y la órbita nacional, empresarios y actores fundamentales de la actividad. En ese marco, se dieron una serie de acciones en pos de impulsar y sostener la vitivinicultura , algunas de ellas con impacto directo en la provincia.

Victoria Villarruel destacó el valor de la vitivinicultura en el desayuno de Coviar: "Es un sello premium del país"

Sin duda uno de los temas que tomó mayor relevancia tras el encuentro fue la promoción del proyecto de Ley de Edulcoración con Jugos Naturales, una iniciativa que surge de las cámaras sanjuaninas vinculadas al sector y que fue presentada formalmente durante octubre del año pasado a la Coviar. Así lo aseguró en diálogo con DIARIO DE CUYO el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, quien estuvo en el evento sucedido en Mendoza durante el fin de semana en representación de la provincia.

Al respecto comentó que fue uno de los temas interesantes del encuentro, teniendo en cuenta el tiempo que se viene trabajando y las acciones desarrolladas para sumar la adhesión de otras provincias, no solo las que tienen perfiles vitivinícolas como Mendoza o La Rioja.

“Se conoció que el proyecto ya está terminado, solo se está trabajando la fundamentación. En ese marco, se ratificó el convenio iniciado con la empresa UvaTech, que es una consultora que está ayudando con la fundamentación” , indicó Moreno.

Quien también resaltó la importancia de este proyecto de ley fue el actual vicepresidente de la Coviar, Martín Materia, empresario ligado a San Juan , quien en declaraciones radiales aseguró que, a diferencia del proyecto que no prosperó hace poco más de una década, en esta oportunidad se elaboró con otro enfoque que incluyera a provincias productoras de jugo de fruta.

“Tenemos a Río Negro y Neuquén con sus manzanas, el Litoral con las naranjas, Tucumán con su limón y caña de azúcar; y así se pueden ir incluyendo varias provincias que se puedan sumar a este proyecto que trae más expectativas que el anterior porque la verdad que está bi9en hilvanado”, dijo Materia en Radio Colón.

Dentro de los adelantos que se brindaron, se apuntó a la presentación del documento en el Congreso durante el primer semestre para que sea tratado este año.

Un convenio entre Coviar, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y de Educación

Otras de las acciones que tendrán impacto directo en San Juan y que surgió tras el evento de la corporación en Mendoza fue un convenio que se firmó entre distintas partes y cuyo alcance se verá en las escuelas locales.

Moreno explicó que el mismo se celebró durante el almuerzo de campo del INTA, con participación de funcionarios del ministerio de Educación, autoridades de la Coviar y él en representación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Al respecto, detalló: “Es un convenio para fortalecer la formación en las escuelas agrotécnicas de la provincia. Se trata de capacitaciones, formaciones y acciones para fomentar y desarrollar la asistencia a los alumnos de estas instituciones, para que salgan con especializaciones en el ámbito producto, estableciendo un trabajo en conjunto”.

San Juan, como ejemplo a seguir en diversificación vitivinícola

La provincia tuvo un rol más que importante durante el evento, ya que su metodología de producción fue utilizada como ejemplo para solucionar los problemas que están registrando otras regiones, como Mendoza sin ir más lejos. Sucede que San Juan lleva un tiempo apuntando a la diversificación de producción, logrando sostenerse en el mercado con variedad de productos provenientes de la vid.

Tanto Moreno como Materia destacaron que este fue un punto de debate y discusión durante el encuentro. “Casi el 50% de la producción de uva de San Juan se destina a mosto, otro tanto a uva pasa y otro tanto a vino, además de uva en fresco para consumo de mesa. A esa diversificación es hacia donde quiere apuntar Coviar a nivel país, tomando el caso sanjuanino como un ejemplo de diversificación”, aseguró el vicepresidente de la entidad.

De esta manera, se remarcó la importancia de no tomar el vino como único producto resultante dentro de lo que es el universo de la vitivinicultura, poniendo en valor los otros derivados que se pueden insertar en el mercado local, nacional como internacional. “Es lograr el máximo rendimiento de las hectáreas de uva que hoy en día tenemos implantadas en el país, tal cual lo ha hecho San Juan”, aseguró Materia.