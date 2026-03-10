El Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a docentes que adhieran al paro de 48 horas, pero que "seguirá el diálogo"

El Gobierno de San Juan confirmó que se descontará el día a los docentes que adhieran al paro de 48 hora s convocado para este miércoles 11 y jueves 12 , en medio de la negociación paritaria con los gremios del sector.

Chaparrones y tormentas aisladas en San Juan, así estará el tiempo este martes 10 de marzo

Tembló fuerte en La Rioja y se sintió en San Juan

La medida fue ratificada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem , quien en una entrevista con Radio Sarmiento, aseguró que el descuento se aplicará únicamente a quienes no concurran a trabajar durante las jornadas de protesta . Al mismo tiempo, aseguró que la negociación salarial en paritarias no está cerrada y que "seguirá el diálogo" abierto con el sector.

“El día se va a descontar exclusiva y específicamente a los docentes que adhieran al paro”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales. “El día se va a descontar exclusiva y específicamente a los docentes que adhieran al paro”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Achem explicó que la responsabilidad de informar la asistencia será de los directores de cada establecimiento , quienes deberán elevar el parte correspondiente. En ese sentido, aclaró que los docentes que se presenten a trabajar cobrarán normalmente.

“El docente que se presente a trabajar se le va a pagar como corresponde. Día trabajado, día pagado”, remarcó. “El docente que se presente a trabajar se le va a pagar como corresponde. Día trabajado, día pagado”, remarcó.

Además, el funcionario indicó que no habrá descuentos masivos, ya que hacerlo sería ilegal, y reiteró que la medida alcanzará solamente a quienes efectivamente participen del paro.

El anuncio se da en la previa de una nueva reunión paritaria prevista para este martes por la tarde entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, donde se presentará una nueva propuesta salarial.

Mientras tanto, algunos sindicatos ya ratificaron la convocatoria a un paro por 48 horas para este miércoles y jueves en reclamo de mejoras salariales.