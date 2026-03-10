10 de marzo de 2026 - 10:03

El Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a docentes que adhieran al paro de 48 horas, pero que "seguirá el diálogo"

El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien aseguró que el descuento se aplicará únicamente a quienes no concurran a trabajar durante las jornadas de protesta.

CTERA declaró un paro nacional para el 2 de marzo y peligra el inicio de las clases

El Gobierno de San Juan confirmó que se descontará el día a los docentes que adhieran al paro de 48 horas convocado para este miércoles 11 y jueves 12, en medio de la negociación paritaria con los gremios del sector.

La medida fue ratificada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien en una entrevista con Radio Sarmiento, aseguró que el descuento se aplicará únicamente a quienes no concurran a trabajar durante las jornadas de protesta. Al mismo tiempo, aseguró que la negociación salarial en paritarias no está cerrada y que "seguirá el diálogo" abierto con el sector.

Achem explicó que la responsabilidad de informar la asistencia será de los directores de cada establecimiento, quienes deberán elevar el parte correspondiente. En ese sentido, aclaró que los docentes que se presenten a trabajar cobrarán normalmente.

Además, el funcionario indicó que no habrá descuentos masivos, ya que hacerlo sería ilegal, y reiteró que la medida alcanzará solamente a quienes efectivamente participen del paro.

El anuncio se da en la previa de una nueva reunión paritaria prevista para este martes por la tarde entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, donde se presentará una nueva propuesta salarial.

Mientras tanto, algunos sindicatos ya ratificaron la convocatoria a un paro por 48 horas para este miércoles y jueves en reclamo de mejoras salariales.

