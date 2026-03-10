Robo de transformadores a Naturgy: la libertad del segundo detenido y la trama detrás de los allanamientos

La investigación por el robo de transformadores de la empresa de energía Naturgy en San Juan sumó este martes un nuevo capítulo . Tras una audiencia, la Justicia resolvió no formalizar cargos contra el segundo detenido , Héctor Gastón Morán Herrera (31), quien recuperó la libertad al igual que Leonel Amin Correa Julio (26), el otro sospechoso que había sido liberado previamente.

A mbos hombres, empleados de la empresa subcontratista DISEI, habían sido arrestados durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de San Juan junto a la UFI Delitos Contra la Propiedad. Aunque quedaron en libertad por falta de pruebas directas en su contra, continuarán vinculados al expediente mientras avanza la investigación.

En ese contexto , la fiscal del caso, Claudia Salica, solicitó una prórroga de la investigación previa, pedido que fue otorgado por el juez Federico Rodríguez para profundizar las medidas en torno a la presunta organización delictiva.

Mientras los dos detenidos fueron liberados, el principal apuntado por la causa continúa prófugo. Se trata de Sebastián Salinas, supervisor de Correa y Morán en la firma DISEI , quien habría sido el encargado de dar las órdenes para retirar transformadores de la empresa y luego venderlos en el mercado negro.

Según los investigadores, los equipos eran sustraídos aprovechando el acceso que tenían trabajadores vinculados a empresas contratistas que prestan servicios para la compañía energética.

Los transformadores hallados en una finca

Durante las pesquisas, los investigadores lograron ubicar tres transformadores robados en una finca perteneciente a un ciudadano brasileño identificado como Reinaldo Olivera, quien los habría adquirido sin documentación.

Además, en el marco de la causa también fue citado a declarar un hombre de apellido Villarroel, cuñado del prófugo Salinas, quien habría recibido dinero como parte de pago por los transformadores.

Allanamientos y secuestro de elementos

La investigación comenzó tras la denuncia por el robo de un transformador ocurrido el pasado 26 de febrero. A partir de allí, la UFI Delitos Contra la Propiedad desplegó varios procedimientos en distintos puntos de la provincia.

Uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en la zona de calle Abraham Tapia y callejón Sánchez, donde se secuestró una escalera dieléctrica de gran tamaño perteneciente a Naturgy.

En paralelo, se llevaron a cabo allanamientos en el barrio El Chañar y en el barrio Villa Cariño, donde fueron detenidos Correa Julio y Morán Herrera.

Sospechan una estafa de gran escala

De acuerdo con lo señalado por la fiscal Salica, lo que en principio parecía ser un hecho aislado derivó en una investigación por una presunta estafa de mayor escala, en la que transformadores de la empresa energética eran retirados y vendidos de forma ilegal.

Los investigadores creen que podría tratarse de una maniobra que se repetía desde hace tiempo, por lo que no descartan que existan más equipos robados y comercializados con el mismo modus operandi.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y la Justicia mantiene la búsqueda del principal sospechoso, considerado por los investigadores como el presunto organizador de la maniobra.