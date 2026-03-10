Quién es Sebastián Salinas, el presunto cabecilla de la banda que robaba transformadores a Naturgy en San Juan

La investigación por el robo y la venta ilegal de transformadores de la empresa de energía Naturgy en San Juan tiene a un principal sospechoso: Sebastián Salinas , señalado por la Justicia como el presunto cabecilla de la band a que operaba con equipos sustraídos del sistema eléctrico.

Conmoción en Córdoba por la repentina muerte de una nena de 6 años: investigan las causas

Robo de transformadores a Naturgy: la libertad del segundo detenido y la trama detrás de los allanamientos

Según los investigadores de la UFI Delitos Contra la Propiedad, S alinas se desempeñaba como supervisor dentro de la empresa subcontratista DISEI y habría sido quien daba las órdenes para retirar los transformadores y sacarlos del circuito legal para luego comercializarlos en el mercado negro .

Actualmente, el hombre permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía de San Juan , luego de los múltiples allanamientos realizados en el marco de la causa.

Sebastian Salinas ofrecía cada transformador a unos $5.000.000 según los primeros datos de la investigación.

La investigación comenzó a partir de la denuncia por el robo de un transformador el pasado 26 de febrero, lo que llevó a la fiscal Claudia Salica a iniciar una pesquisa que rápidamente se amplió al detectar posibles maniobras repetidas.

La trama detrás del robo de transformadores a Naturgy en San Juan

De acuerdo con las sospechas de los investigadores, los transformadores eran retirados utilizando el acceso y conocimiento que tenían empleados vinculados a empresas contratistas, lo que permitía mover los equipos sin levantar sospechas en un primer momento.

Dos detenidos que quedaron vinculados

Durante los operativos realizados por la Policía de San Juan, fueron detenidos dos empleados de la empresa DISEI: Leonel Amin Correa Julio (26) y Héctor Gastón Morán Herrera (31).

Ambos recuperaron la libertad tras las audiencias judiciales, ya que no se encontraron pruebas suficientes para formalizar cargos, aunque quedaron vinculados a la investigación mientras continúan las medidas judiciales.

Transformadores encontrados en una finca

Uno de los hallazgos clave en la causa fue el secuestro de tres transformadores robados que fueron encontrados en una finca perteneciente a un ciudadano brasileño identificado como Reinaldo Olivera.

Los investigadores sospechan que el hombre habría comprado los equipos, mientras que otro involucrado, de apellido Villarroel, cuñado de Salinas, también aparece en el expediente por haber recibido dinero como parte de pago.

Sospechan que hubo más robos

Para la fiscalía, el caso podría tratarse de una estafa de mayor escala, ya que no descartan que la banda haya sustraído más transformadores utilizando el mismo modus operandi.

Por ese motivo, la Justicia otorgó una prórroga en la investigación, mientras continúa la búsqueda de Sebastián Salinas, señalado como el presunto organizador de la maniobra que puso en la mira a trabajadores de empresas vinculadas al sistema energético en San Juan.