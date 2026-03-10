Le alquiló su vehículo a un hombre para que trabaje de taxi y no volvió: denunció su robo

El propietario del vehículo utilizado como taxi aseguró que desde el miércoles pasado no tiene noticias del chofer. Radicó la denuncia en la Central.

El taxi que Musu alquiló. Denunció en la Central de Policía.

El propietario de un taxi denunció el supuesto robo o desaparición de su automóvil luego de perder contacto con el chofer al que se lo había alquilado recientemente. Claudio Musu relató que desde el miércoles 4 no volvió a saber nada sobre el paradero de Sebastián Augusto Contreras, a quien le había alquilado el vehículo hacía aproximadamente dos semanas.

Según explicó, ese día mantuvieron el último contacto a través de mensajes, pero luego no logró comunicarse nuevamente. El automóvil en cuestión es un Fiat Siena color blanco, dominio AB650FI, que era utilizado como taxi. Musu indicó que tras ese último intercambio intentó reiteradamente comunicarse con el conductor, aunque no obtuvo respuestas.

“No vino más por mi domicilio y cuando fui por su casa, su familia dice que no sabe nada de él. Al parecer tuvo problemas familiares y se separó, pero yo no tengo la culpa. Intenté comunicarme y no me contestaba las llamadas y después me bloqueó el WhatsApp”, comentó el denunciante.

Ante la situación, el propietario decidió radicar la denuncia correspondiente en la Central de Policía, mientras intenta dar con el vehículo y con el conductor. La denuncia fue por apropiación indebida y estafa.

“No sabemos qué habrá pasado, si se habrá ido de la provincia o qué le pasó, pero yo necesito recuperar mi auto”, expresó Musu.