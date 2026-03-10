Impactante tragedia: un derrumbe en una obra cloacal provocó la muerte de un operario

Hugo Ariel Breppe, un trabajador de 49 años, perdió la vida tras permanecer cerca de 20 minutos atrapado bajo tierra por el derrumbe de una obra cloacal en General Roca, Río Negro . La tragedia se produjo minutos antes de las 12:30 en la intersección de Mendoza y el Canal Grande, próximo a la Universidad Nacional del Comahue.

Tragedia: una nena de un año murió asfixiada en Jujuy mientras viajaba atada a la espalda de su mamá

Tragedia: chocaron dos colectivos y como saldo hay un muerto y decenas de heridos

El accidente, registrado durante las excavaciones en el marco del Plan Director de Desagües Cloacales, expuso la vulnerabilidad de las condiciones laborales y reforzó el complejo entramado de responsabilidades institucionales, ya que autoridades provinciales y municipales recalcaron que el proyecto dependía en forma exclusiva del Gobierno nacional.

Según reportó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca, una de las paredes de la zanja en la que se encontraban trabajando los obreros colapsó abruptamente y sepultó a tres operarios.

Dos lograron ser extraídos por sus compañeros poco después del incidente. El tercero, Breppe, permaneció bajo tierra aproximadamente 20 minutos hasta su rescate por parte de los bomberos.

La directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, detalló a Diario Río Negro: “Breppe llegó al centro de salud con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”. Otro de los trabajadores afectados fue derivado también al hospital, donde permanece estable y con lesiones menores, precisó la misma profesional.

El trabajador fallecido, radicado en General Roca y padre de familia, recibió mensajes de despedida de sus hijas a través de redes sociales. Luna Breppe escribió: "Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre“. Por su parte, otra de sus hijas, Belu Breppe exigió en otro posteo “que se haga justicia”.

La Fiscalía encargada de la investigación, representada por la fiscal Jessica González, dispuso la autopsia para establecer con precisión las causas y circunstancias del deceso, confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario Río Negro.

image La tragedia se cobró la vida de Hugo Ariel Breppe quien estuvo bajo tierra unos 20 minutos después que colapsó la pared de una de las zanjas en donde trabajaba.

Características de la obra cloacal donde se produjo la tragedia

Según los reportes, en 2024 la obra estuvo paralizada y en los días previos al derrumbe se volvieron a ver máquinas y operarios reanudando actividades después de una prolongada interrupción por falta de fondos nacionales, publicó Diario Río Negro. Este detalle, en conjunto con el escaso avance físico reflejado en el mapa de inversiones, ilustra el retraso y la discontinuidad que distinguieron el proyecto desde su adjudicación.

El Plan Director de Desagües Cloacales de General Roca fue licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires, con la aprobación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa). La ejecución está en manos de la empresa privada Ecosur Bahía S.A., adjudicataria dentro del programa PAyS II.

Voceros provinciales subrayaron a Diario Río Negro que la obra constituye competencia nacional y, tras la disolución de Enohsa, la supervisión corresponde a la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Gobierno nacional.

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, expresó al medio local que “no tenemos injerencia en las obras nacionales y es algo que pedimos a Nación en su momento”. Desde el municipio de General Roca también aclararon que la obra no es municipal.

Antes de la paralización, el avance del proyecto había alcanzado solo un 13,05 % de ejecución, según consta en el mapa nacional. En los días previos al accidente se reanudó la actividad en distintos frentes de trabajo.

El Plan Director contempla una inversión estimada de 2.600 millones de pesos orientada a ampliar la cobertura de la red cloacal en toda la ciudad de General Roca.

Entre las principales tareas se encuentran la remodelación y ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, instalación de 29 kilómetros de nuevas redes y extensión de conexiones domiciliarias en los barrios Mosconi, La Ribera y Stefenelli norte y sur III. Se prevé también la construcción y refacción de colectores troncales y la instalación de estaciones elevadoras.