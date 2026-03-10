Impactante rescate de un bebé encerrado dentro de un auto: su madre cerró el vehículo accidentalmente

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Soberanía, en Mendoza, cuando un bebé de apenas cinco meses quedó accidentalmente encerrado dentro de un automóvil. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales, el rescate del menor fue de manera exitosa sin que el bebé sufra lesiones.
El episodio ocurrió durante un operativo de patrullaje preventivo, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes de una vivienda cercana. Al arribar al lugar, el personal encontró a una mujer en estado de crisis nerviosa y con un fuerte ataque de pánico, quien explicó que su vehículo se había cerrado de manera accidental con su hijo en el interior.
De inmediato, los preventores brindaron contención a la madre y mantuvieron en todo momento control visual sobre el bebé dentro del rodado, con el objetivo de resguardar su integridad mientras intentaban abrir el automóvil.
Minutos después llegó al lugar un familiar de la mujer, quien colaboró en la asistencia y contención de la madre mientras el personal trabajaba junto a efectivos policiales para acceder al vehículo.
Tras intentar distintos métodos sin éxito y priorizando la seguridad del menor, se solicitó autorización a los familiares para dañar el vidrio del lado del acompañante. De esta manera lograron accionar el seguro centralizado y abrir el automóvil.
Finalmente, el bebé fue rescatado y se verificó de inmediato su estado de salud, constatándose que se encontraba en buen estado general y sin lesiones.
Durante todo el procedimiento también se mantuvo comunicación con el 911 para solicitar la presencia de un coordinador debido al estado de crisis de la madre. No obstante, familiares indicaron que la trasladarían por sus propios medios a un centro asistencial para recibir atención médica.