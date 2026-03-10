Impactante rescate de un bebé encerrado dentro de un auto: su madre cerró el vehículo accidentalmente

El bebé de cinco meses quedó encerrado dentro de un automóvil de manera accidental. El rescate se produjo debido a su madre entró en una crisis nerviosa.

El rescate se produjo en Mendoza después de que la madre lo haya dejado encerrado accidentalmente.

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Soberanía, en Mendoza, cuando un bebé de apenas cinco meses quedó accidentalmente encerrado dentro de un automóvil. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales, el rescate del menor fue de manera exitosa sin que el bebé sufra lesiones.

Cómo se produjo el rescate El episodio ocurrió durante un operativo de patrullaje preventivo, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio provenientes de una vivienda cercana. Al arribar al lugar, el personal encontró a una mujer en estado de crisis nerviosa y con un fuerte ataque de pánico, quien explicó que su vehículo se había cerrado de manera accidental con su hijo en el interior.

De inmediato, los preventores brindaron contención a la madre y mantuvieron en todo momento control visual sobre el bebé dentro del rodado, con el objetivo de resguardar su integridad mientras intentaban abrir el automóvil.

Minutos después llegó al lugar un familiar de la mujer, quien colaboró en la asistencia y contención de la madre mientras el personal trabajaba junto a efectivos policiales para acceder al vehículo.

image Rescate. Personal municipal acudió de inmediato para abrir el auto y rescatar al bebé. Tras intentar distintos métodos sin éxito y priorizando la seguridad del menor, se solicitó autorización a los familiares para dañar el vidrio del lado del acompañante. De esta manera lograron accionar el seguro centralizado y abrir el automóvil.