Robó caños de 6 metros, los escondió en una casa y cayó a 150 metros

Un insólito episodio de robo en Santa Lucía terminó con un delincuente detenido y condenado. El hecho ocurrió el sábado pasado, 7 de marzo , cuando Antonio Pedron ingresó a una vivienda de la calle San Lorenzo y se llevó dos caños metálicos de seis metros , pero fue seguido por el dueño y capturado por la Policía a pocas cuadras.

La causa quedó registrada en los legajos fiscales N.º 10425/25 y 11689/26 , con intervención de la fiscal Virginia Branca , y concluyó mediante juicio abreviado con condena efectiva para el acusado.

Según la investigación judicial, el sospechoso ingresó cerca de las 11:50 al domicilio ubicado en calle San Lorenzo 3093 Este , en el departamento Santa Lucía.

El inmueble colinda con un descampado y presenta sectores sin cierre perimetral , lo que facilitó el acceso del delincuente. Allí se apoderó de dos caños metálicos de unos seis metros de largo que estaban guardados dentro de una estructura en el patio.

En ese momento el propietario de la casa estaba llegando y observó al hombre salir con los caños , por lo que decidió seguirlo mientras alertaba al 911 .

Los escondió en la casa de un vecino

Durante la persecución improvisada, el damnificado vio cómo el sospechoso cruzó la calle San Lorenzo hacia el norte y se metió en un pasillo que conecta con calle Leloir.

Pocos metros antes de llegar a Paula Albarracín de Sarmiento, el hombre ingresó a una vivienda en Leloir 1080 Norte y dejó allí los caños robados, para luego retirarse rápidamente del lugar.

Cuando llegó la Policía, el propietario del inmueble explicó que el sujeto era un vecino conocido como Pedron David, quien le había pedido permiso para dejar los caños con la excusa de que luego pasaría a buscarlos.

La detención a pocas cuadras

Con los datos aportados por la víctima, personal policial inició recorridas por la zona y logró ubicar al sospechoso a unos 150 metros del lugar donde había abandonado los caños.

La aprehensión se concretó en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Medalla Milagrosa, en Santa Lucía.

Tras su detención, el caso avanzó rápidamente en la Justicia.

Condena efectiva y reincidencia

En el proceso judicial, la causa se resolvió mediante juicio abreviado, donde se lo encontró responsable por hurto simple y robo en grado de tentativa.

La sentencia estableció:

6 meses de prisión efectiva

Unificación de condenas en una pena única de 10 meses de prisión efectiva

Declaración de reincidencia

Prisión preventiva

De esta manera, el acusado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial, tras el fallo dictado en el marco de los legajos fiscales que investigaron el robo en Santa Lucía.