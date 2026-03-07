Brutal robo en Concepción: aún no dan con el ladrón que golpeó a una joven en su panza para robarle el celular

A casi una semana del violento robo ocurrido en Concepción , Capital, la investigación continúa sin avances concretos para identificar al agresor que golpeó en la panza a una joven de 24 años para robarle su celular . La UFI Delitos Contra La Propiedad trabaja a destajo para dar con el autor.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO , el trabajo de los investigadores se volvió complejo debido a la falta de registros fílmicos que permitan reconocer al autor del hecho . En la zona donde ocurrió el ataque no hay cámaras de seguridad que hayan captado el momento previo, la agresión o el recorrido de fuga del delincuente.

El episodio ocurrió el lunes 2 de marzo alrededor de las 15:45 en la intersección de calles Tucumán y Piedra Buena , en jurisdicción de la Comisaría 2ª . De acuerdo con la denuncia, la joven fue abordada por un hombre que la atacó físicamente y le arrebató su teléfono celular marca Motorola antes de escapar .

Tras la agresión, la víctima debió recibir asistencia médica luego de presentar un cuadro de sangrado, por lo que fue trasladada de urgencia al Sanatorio Argentino para su atención en el sector de emergencias.

En el lugar del hecho trabajó personal policial bajo directivas del ayudante fiscal de turno, Sebastián Miranda , quien dispuso la recepción de la denuncia por robo arrebato, entrevistas a posibles testigos, inspección ocular del sector y el relevamiento de cámaras públicas y privadas cercanas.

Sin embargo, hasta el momento esos elementos no arrojaron resultados concluyentes. Fuentes judiciales indicaron que el aporte de testigos tampoco fue significativo, lo que complica la reconstrucción precisa del ataque y la identificación del sospechoso.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que continúa realizando distintas medidas para tratar de dar con el responsable. El trabajo se desarrolla bajo la supervisión de la fiscal del caso, María Paula Aarredondo, y desde la unidad fiscal aseguraron que se sigue trabajando intensamente para esclarecer lo ocurrido.

Una aclaración sobre la investigación

En medio de la investigación también surgió una aclaración sobre una de las primeras informaciones que circularon tras el ataque. Inicialmente se había indicado que la víctima cursaba un embarazo, pero con el avance de las evaluaciones médicas se confirmó que finalmente no estaba en cinta.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la joven contaba con un test de embarazo positivo, aunque todavía no había realizado la ecografía necesaria para confirmar el resultado. Ese estudio estaba programado para días posteriores al hecho. Tras ser revisada por los médicos luego del robo, se determinó que no estaba embarazada.