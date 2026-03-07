Axel Hernán Rojas, el "dolor de cabeza" del Penal sumó una nueva causa por romper un televisor en Tribunales

Axel Hernán Rojas (28), un interno ampliamente conocido por ser un “dolor de cabeza” para las autoridades del Penal de Chimbas , protagonizó un nuevo incidente violento , esta vez dentro de las instalaciones de Tribunales . Intentó abalanzarse sobre un fiscal y rompió el televisor de una sala de audiencia porque no lo cambiaron de pabellón como había pedido.

El hecho ocurrió el pasado jueves durante una audiencia por una causa de lesiones contra un penitenciario que tiene como acusado a Rojas . Ahora no solo enfrenta esta causa, sino que sumó una nueva por daño en Flagrancia. Esto por destruir con su golpe de puño la pantalla.

De acuerdo a lo que manifestaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO , el fiscal Fernando Bonomo le imputó el delito de daño agravado (artículo 184 inciso 5 del Código Penal) en perjuicio del Poder Judicial . La unidad fiscal de Flagrancia no logró alcanzar un acuerdo de juicio abreviado con la defensa de Rojas debido a que había una pretensión de cinco meses de prisión efectiva y el acusado no aceptó los términos. Debe ser porque tiene muchos años por purgar dentro del Servicio Penitenciario Provincial.

Por este motivo, la causa fue elevada a juicio , con fecha probable para el 12 o 17 de marzo .

Ante la prensa, el fiscal José Plaza describió la situación vivida en la sala como un episodio de extrema tensión . Según su relato, el conflicto se desbordó cuando el juez Alberto Caballero le negó a la defensa el traslado de Rojas al pabellón de Sanidad debido a la negación del representante del Ministerio Público Fiscal .

Plaza indicó que ese traslado no le corresponde ni a él ni al juez de garantías ordenarlo, sino al juez de ejecución penal.

En ese instante, el reo intentó agredir al fiscal, insultándolo y manifestando su enojo.“Fue un momento desagradable... reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando”, relató Plaza. La agresión física no se concretó gracias a la rápida intervención de un efectivo policial que se interpuso en el camino y a la llegada de otros efectivos, encargados de la seguridad de Tribunales.

Sin embargo, en medio del forcejeo para reducirlo, Rojas lanzó golpes de puño contra una pantalla situada en la sala de audiencias, dejándola inutilizable. Plaza aclaró que, aunque el interno está enojado con él, no hubo amenazas directas de muerte.

Rojas había llegado a Tribunales en el tercer intento de la Oficina Judicial de concretar la audiencia ante el juez. Es que en las dos oportunidades anteriores, el mismo interno se había negado a ser trasladado hasta la calle Rivadavia y calle Jujuy, donde está el Palacio de Justicia.

Axel Hernán Rojas: el historial de un interno conflictivo

La conducta de Rojas en Tribunales no es un hecho aislado, sino que forma parte de un extenso historial de conflictos que DIARIO DE CUYO dio a conocer. Rojas cumple actualmente una condena unificada de 11 años, 2 meses y 15 días de prisión por delitos contra la propiedad y otros incidentes dentro de la cárcel.

Entre sus antecedentes más destacados reportados se encuentran, que en marzo de 2025 fue condenado por quemar un colchón en su celda y, meses después, por destrozar el teléfono celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familias.

En febrero de 2025 se tragó una tijera como medida de protesta, y en 2021 se cosió la boca antes de ser sometido a un juicio para manifestar su malestar.

Con la causa por lesiones (le quebró un dedo a un penitenciario) en la UFI Genérica y con la causa por daño agravado en Flagrancia, la situación procesal de Axel Hernán Rojas vuelve a complicarse, sumando dos nuevos frentes judiciales a su ya extensa estadía tras las rejas.