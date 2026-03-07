Violento choque en cadena en Caucete: un motociclista fue hospitalizado en grave estado

El hecho ocurrió este sábado en la noche, a la altura de Ruta 270. Hubo caos vehícular en dicha zona de Caucete.

En las últimas horas del sábado se conoció un grave siniestro vial en la Ruta 20, frente a Bodegas Aries, en Caucete, y dejó como saldo a un joven motociclista con heridas de consideración, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Según los primeros datos, el hecho se produjo cuando un el conductor de una Surán, identificado como Daniel Tapia (40) detuvo su vehículo al costado de la ruta. En ese momento, dos motociclistas que circulaban por la zona no habrían advertido la maniobra.

El primero de ellos impactó contra la parte trasera del automóvil y, segundos después, el segundo motociclista chocó contra la moto del primero, lo que provocó que ambos conductores cayeran violentamente sobre el asfalto.

La peor parte se la llevó el segundo motociclista, un joven de apellido Ruarte, de 24 años, oriundo del barrio Las Moritas, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. En medio del caos posterior al choque, el primer motociclista que impactó contra el automóvil se dio a la fuga del lugar. Además, un VW Gol, guiado por Facundo Farías (28) se llevó por delante la moto de Ruarte, generando así un choque en cadena sobre la Ruta 20.