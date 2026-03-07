Apuñaló a un anciano por masturbarse frente a sus hijos: la liberaron por actuar "en defensa de los menores"

La mujer de 28 años que había sido detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado anciano de 68 años, fue liberada en las últimas horas luego de que la Justicia considerara que actuó en defensa de sus hijos .

La joven, en su declaración, había dicho que el señor se estaba masturbando frente a los menores .

Su versión de los hechos la dio ante la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la causa, a quien le aseguró que el jubilado estaba tocándose delante de los chicos y que por eso su reacción. Tras escucharla en la Unidad Funcional de Instrucción N°15, la funcionaria no presentó cargos y ordenó su liberación.

El herido, por su parte, permanece internado en el Hospital Son Roque de Gonnet, a donde ingresó con heridas graves tras el episodio.

Todo ocurrió en horas de la mañana del viernes en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

image La mujer que apuñaló al anciano tras ser detenida

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave.

Poco después, la autora del ataque se presentó en el lugar y admitió ante los policías que había apuñalado al inquilino. Según se detalla en el reporte policial, explicó que lo hizo porque lo sorprendió masturbándose frente a los dos chicos. En consecuencia, la mujer fue aprehendida y la Policía incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

La investigación quedó en ese momento en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del departamento judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa, aunque finalmente no le formularon cargos.

.