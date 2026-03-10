Allanamiento, tiroteo y muerte en una pool party: el resultado fue un fallecido y 15 detenidos

La Policía realizó un allanamiento en Lomas de Zamora donde detuvieron a parte de la organización criminal. Uno de los sospechosos murió.

Allanamiento. La casa quinta donde tenía lugar la pool party que fue escenario de un tiroteo y muerte.

La policía de Lomas de Zamora se enfrentó a tiros con un grupo de jóvenes acusados de integrar una banda que robaba autos en la zona sur del conurbano bonaerense. Fue durante un allanamiento en una casa donde se realizaba una pool party y se escondía parte de la organización. Durante el tiroteo, uno de los acusados terminó muerto.

El resto de los supuestos miembros de la banda quedaron detenidos e imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, tras la orden de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora.

El allanamiento en la casa quinta La policía llegó a la quinta tras identificar que ahí se encontraban al menos dos de los buscados. Al entrar a la casa, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron recibidos a los tiros por un hombre que se asomó desde la planta alta. Los agentes respondieron a la agresión y lo balearon en la cabeza.

Después de revisar el lugar, detuvieron al resto de la banda. En el primer piso, los agentes encontraron herido al hombre que disparó contra la policía. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió.

El allanamiento fue en una casa quinta de Lomas de Zamora. Según la investigación, la organización criminal estaba dedicada al robo agravado de autos, que luego adulteraban y vendían, o utilizaban para cometer entraderas.