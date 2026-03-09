Tragedia: chocaron dos colectivos y como saldo hay un muerto y decenas de heridos

Compartir







Un siniestro vial ocurrido cerca de la medianoche de este lunes sobre la Ruta Nacional PY01, en la zona de San Juan del Paraná, en cercanías de Encarnación, en Paraguay, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 50 heridos. Medios del vecino país informaron que el hecho involucró a dos ómnibus de larga distancia y una camioneta particular.

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por la prensa paraguaya, el accidente ocurrió cuando dos colectivos de transporte de pasajeros colisionaron con una camioneta sobre la mencionada ruta. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor perdió la vida en el lugar, mientras que decenas de pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración tras el vuelco de las dos unidades de transporte.

Uno de los vehículos involucrados es un ómnibus de la empresa Río Paraguay, identificado como coche número 1020, que era conducido por Roberto Gandia. El segundo colectivo pertenece a la empresa Expreso Paraguay, coche número 161, al mando de Víctor Yacquet.

El tercer rodado involucrado es una camioneta Toyota Hilux de color verde, con chapa AKR833, que era conducida por Miguel Antonio González González, domiciliado en San Juan del Paraná. Según los informes, el hombre falleció a raíz de las graves lesiones sufridas durante el violento choque.