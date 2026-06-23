    • 23 de junio de 2026 - 11:41

    Persiguió a un motociclista y le disparó en La Costanera: fue condenado, pero zafó de la cárcel

    El hecho ocurrió el 17 de abril de 2026. La Justicia unificó la pena con una condena previa por tenencia de estupefacientes y deberá cumplir dos años de prisión condicional.

    IMAGEN CREADA CON IA.

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    Por Germán González

    Un hombre, identificado como Matías Ezequiel Aguilera, fue condenado en San Juan por perseguir a un motociclista y a su pareja, en zona de La Costanera, y efectuar un disparo con un arma de fuego en su contra. La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho ocurrido el pasado 17 de abril de 2026.

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    La bala no impactó en la víctima, sino que terminó incrustada en una pared de la vivienda frente a la cual se había detenido la motocicleta.

    Tras la denuncia, el fiscal José Plaza solicitó la detención del sospechoso. Sin embargo, el primer allanamiento realizado en su domicilio no permitió localizarlo. Semanas más tarde, durante el mes de mayo, efectivos policiales lograron ubicarlo en la vía pública.

    De acuerdo con el relato del fiscal, Aguilera intentó escapar cuando fue interceptado, aunque finalmente fue alcanzado y detenido por la Policía. Posteriormente se realizaron requisas y allanamientos autorizados judicialmente, tanto en el vehículo como en su vivienda.

    Los cogollos de marihuana que le encontraron a Aguilera.&nbsp;

    Los cogollos de marihuana que le encontraron a Aguilera.

    Durante esos procedimientos se encontró una importante cantidad de estupefacientes, situación que derivó en una condena de un año de prisión de cumplimiento condicional dictada por la Justicia Federal por tenencia de drogas.

    En una audiencia celebrada en los últimos días, Aguilera admitió haber sido el autor del disparo efectuado el 17 de abril y aceptó una pena de un año de prisión condicional por el delito de abuso de arma.

    Debido a que ya contaba con la condena federal por tenencia de estupefacientes, ambas penas fueron unificadas. Como resultado, la Justicia dispuso una condena única de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

    La unificación fue posible debido a que se trataba de hechos anteriores entre sí y las penas impuestas no superaban los límites establecidos para acceder al beneficio de la condena condicional.

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