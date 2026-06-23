    • 23 de junio de 2026 - 12:17

    Caso José Yañez: su amigo, el único detenido en la causa, pidió la libertad y un juez resuelve si se la da o no

    Jorge Julio Buenanueva, el único detenido en la investigación por el homicidio de José Yáñez, solicitó recuperar la libertad o que le den el beneficio de la prisión domiciliaria. El juez resolverá este miércoles si continúa en el Penal de Chimbas o regresa a su vivienda.

    Jorge Julio Buenanueva, el único implicado hasta el momento en el crimen de José Yañez. Todavía la investigación no haya al autor material del homicidio.&nbsp;

    Jorge Julio Buenanueva, el único implicado hasta el momento en el crimen de José Yañez. Todavía la investigación no haya al autor material del homicidio. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa que busca esclarecer el asesinato de José Yáñez, ocurrido en Pocito, tuvo este martes una nueva instancia en Tribunales. Jorge Julio Buenanueva, señalado en el expediente y actualmente el único detenido vinculado al caso, pidió abandonar el Servicio Penitenciario Provincial y obtener la libertad, o de forma subsidiaria, cumplir la medida cautelar en su domicilio.

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    El planteo fue presentado por el abogado defensor durante una audiencia encabezada por el juez Benedicto Correa, y en la que participó también el fiscal Francisco Nicolía como la contraparte. La solicitud fue rechazada por el Ministerio Público Fiscal, que insistió en la necesidad de mantener la prisión preventiva mientras continúan las medidas investigativas.

    La defensa argumentó que Buenanueva cuenta con estabilidad laboral, carece de antecedentes penales y atraviesa una edad avanzada, por lo que consideró innecesario que permanezca alojado en el Penal de Chimbas. Además, recordó que anteriormente el imputado ya había cumplido arresto domiciliario antes de que la Justicia ordenara su traslado al establecimiento penitenciario.

    Desde la Fiscalía sostuvieron una postura opuesta. Nicolía remarcó que todavía existen riesgos que podrían afectar el desarrollo de la investigación y expuso distintos elementos que, según la acusación, justifican la continuidad de la medida cautelar.

    Entre las evidencias mencionadas figura una linterna secuestrada durante los procedimientos. Sobre ese objeto se realizaron estudios genéticos que, de acuerdo con lo explicado en la audiencia, no permitieron identificar una coincidencia plena con Buenanueva, aunque sí arrojaron resultados compatibles con una persona de su círculo cercano o familiar.

    Para los investigadores, ese hallazgo mantiene abiertas distintas hipótesis, entre ellas una eventual participación en el hecho o una posible maniobra destinada a ocultar pruebas.

    El fiscal también hizo referencia a dos pares de zapatillas incorporados a la causa. Según detalló, uno de los calzados presenta similitudes con una huella encontrada en las inmediaciones donde fue hallado el cuerpo de Yáñez, mientras que el otro tendría características compatibles con rastros detectados en prendas y sectores del cuerpo de la víctima.

    Tras escuchar a ambas partes, el magistrado resolvió pasar a un cuarto intermedio. La audiencia continuará este miércoles, jornada en la que se conocerá si Buenanueva permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial o si accede al pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa.

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