    • 22 de junio de 2026 - 12:12

    Identificaron al motociclista que murió luego de chocar contra un árbol en Rivadavia

    El hombre perdió el control de la moto durante la madrugada de este lunes y falleció en el lugar.

    Sebastian Francisco Luna
    Choque en Rivadavia.

    Choque en Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hecho ocurrió en una curva, cuando por motivos que son materia de investigación el conductor se salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra un árbol ubicado al costado de la calzada. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

    Personal policial y de emergencias acudió al sitio tras recibir el aviso del accidente, aunque al arribar ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las actuaciones quedaron a cargo de los investigadores, quienes buscan establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el siniestro.

    Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales.

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