Identificaron al motociclista que murió luego de chocar contra un árbol en Rivadavia

El hombre perdió el control de la moto durante la madrugada de este lunes y falleció en el lugar.

Las autoridades identificaron como Sebastián Francisco Luna, de 35 años, al motociclista que murió durante la madrugada de este lunes tras protagonizar un violento accidente en La Bebida, Rivadavia. Por causas que son investigadas, el hombre perdió el control de su rodado y terminó chocando contra un árbol.

El hecho ocurrió en una curva, cuando por motivos que son materia de investigación el conductor se salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra un árbol ubicado al costado de la calzada. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

Personal policial y de emergencias acudió al sitio tras recibir el aviso del accidente, aunque al arribar ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Las actuaciones quedaron a cargo de los investigadores, quienes buscan establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el siniestro.