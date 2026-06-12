    • 12 de junio de 2026 - 10:54

    Una motociclista chocó y golpeó contra el cordón de la vereda: se salvó porque llevaba casco

    El hecho ocurrió en calle Jujuy y Rivadavia.

    Choque en Capital.

    Choque en Capital.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motociclista tuvo que ser hospitalizada este viernes luego de protagonizar un choque con un automóvil en una de las esquinas más transitadas del centro sanjuanino. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Jujuy y Rivadavia, en Capital, donde una moto 110cc colisionó con un Toyota Etios conducido por un hombre de 66 años.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer había salido instantes antes de un sector de estacionamiento ubicado en las inmediaciones cuando, por motivos que son materia de investigación, se produjo el impacto con el vehículo.

    Producto de la colisión, la motociclista cayó al asfalto y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Afortunadamente, llevaba colocado el casco de seguridad, elemento que habría amortiguado las consecuencias del golpe.

    Personal de emergencias médicas acudió al lugar para asistir a la mujer, que presentaba diversas lesiones y dolencias producto de la caída. Tras una primera atención en el sitio, fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

    El siniestro generó complicaciones en la circulación vehicular en pleno microcentro, ya que durante varios minutos el tránsito debió ser desviado mientras trabajaban los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad.

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