Una motociclista fue hospitalizada tras chocar con un auto en una rotonda del microcentro sanjuanino

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Alem, en Capital.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este jueves en una de las esquinas más transitadas de la Capital sanjuanina y terminó con una mujer hospitalizada. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Alem, donde, por causas que son investigadas, colisionaron un automóvil Toyota Corolla y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones y debió ser asistida por personal de emergencias, que posteriormente la trasladó al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica.

image Foto: captura.

La violencia de la colisión quedó reflejada en la posición final de los vehículos. La motocicleta terminó varios metros alejada del punto de impacto, mientras que el Toyota Corolla quedó con el paragolpes delantero desprendido, también a cierta distancia del lugar donde se produjo el choque.