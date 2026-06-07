Identificaron al joven motociclista que murió tras chocar contra un poste en Rawson

La víctima fue identificada como Iván David Cortez Díaz, de 18 años. El siniestro ocurrió durante la mañana de este domingo sobre calle San Miguel y, según la investigación, perdió el control de la moto e impactó contra una columna de alumbrado.

Las autoridades identificaron al joven que perdió la vida este domingo por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en Rawson. Se trata de Iván David Cortez Díaz, de 18 años, quien falleció tras protagonizar un choque contra un poste de alumbrado público mientras circulaba en motocicleta.

El hecho se conoció alrededor de las 8 cuando, de acuerdo con la información difundida por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, un vecino de la zona de San Miguel, entre Agustín Gómez y Boulevard Sarmiento, relató que cerca de las 7 escuchó un fuerte estruendo proveniente de la vía pública. Al salir de su vivienda observó a una persona tendida en el suelo junto a una motocicleta Honda, por lo que dio aviso inmediato al 911.

Personal policial, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar para reconstruir lo sucedido. Allí encontraron el cuerpo del joven entre un poste de luz y un alambrado, con el casco colocado, mientras que la motocicleta presentaba importantes daños en su parte delantera y permanecía apoyada contra el cerco.

image Iván David Cortez Díaz.

Las pericias realizadas permitieron establecer, de manera preliminar, que Cortez Díaz circulaba de sur a norte por calle San Miguel cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el control de la moto y se desplazó hacia la banquina este. La principal hipótesis sostiene que el rodado impactó de frente contra una columna de alumbrado público y que el motociclista golpeó violentamente su cabeza contra esa estructura.