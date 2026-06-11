    • 11 de junio de 2026 - 10:56

    Conmoción por la muerte de una mujer de 53 años mientras hacía compras en una carnicería

    La víctima se descompensó y falleció. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 53 años falleció este miércoles en una carnicería ubicada en 13 entre 32 y 33, generando conmoción en La Plata. Personal policial y del SAME La Plata acudieron al lugar tras un llamado al 911 y se inició una investigación para determinar las causales de la muerte.

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    Según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar, el hecho se conoció cuando efectivos del Comando de Patrullas fueron convocados a través de una alerta al 911 que advertía sobre una presunta persona fallecida en un comercio de la zona.

    Al llegar al lugar, los agentes constataron la situación y solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. Minutos después arribaron los médicos, quienes confirmaron que la mujer se encontraba sin signos vitales.

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    La carnicería de La Plata donde se produjo el fallecimiento.

    Investigación por la muerte en La Plata

    A partir de la constatación del fallecimiento, se iniciaron actuaciones por "averiguación de causales de muerte" con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial La Plata. Además, se requirió la presencia de Policía Científica y de la Morgue para avanzar con las diligencias correspondientes.

    De acuerdo con la información oficial, la mujer no habría sido víctima de un ilícito. La investigación continuará para establecer las circunstancias y causas del fallecimiento.

    Otro caso similar

    Cabe recordar que hace apenas seis días ocurrió una situación parecida en una carnicería de San Carlos. Tal como informó este medio en su momento, el episodio se registró el pasado jueves 4 de junio, alrededor de las 15, en un local de 520 y 144.

    Tras el incidente, una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos no pudieron hacer nada al respecto y terminaron confirmando su muerte poco después.

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