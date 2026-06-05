    • 5 de junio de 2026 - 20:12

    Falleció una adolescente de 14 años mientras cenaba con su familia

    Pese a los intentos de los médicos por salvarla, falleció en su vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción generó en Mar del Plata la muerte de una adolescente de 14 años que falleció luego de sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras cenaba junto a sus familiares.

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    El trágico episodio ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio San José. Según trascendió, la menor comenzó a presentar dificultades para respirar de manera repentina mientras compartía la comida con su familia.

    La situación desencadenó momentos de desesperación entre los presentes, quienes solicitaron asistencia médica de urgencia. A los pocos minutos arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales iniciaron maniobras para intentar revertir el cuadro.

    Los equipos de salud trabajaron durante aproximadamente media hora realizando procedimientos de reanimación y tratando de liberar la obstrucción que comprometía la respiración de la adolescente. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, no lograron estabilizarla y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

    Tras el hecho, intervino la Justicia para determinar formalmente las circunstancias de la muerte, aunque las primeras evaluaciones apuntan a una asfixia provocada por la obstrucción de las vías aéreas durante la ingesta de alimentos.

    La tragedia causó un fuerte impacto entre familiares, vecinos y allegados, quienes expresaron su dolor a través de las redes sociales con mensajes de despedida y acompañamiento a los seres queridos de la joven.

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