    • 5 de junio de 2026 - 20:07

    Un hombre se descompensó en una carnicería y murió

    Investigan las causas de la descompensación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático hecho tuvo lugar este jueves por la tarde en una carnicería de La Plata, luego de que un cliente se descompensara y falleciera en el lugar. La situación provocó gran conmoción entre los presentes quienes, a pesar de la asistencia, no pudieron salvarle la vida.

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    Según informó un comerciante de la zona a 0221.com.ar, el episodio se registró en un local de 520 y 144, San Carlos, alrededor de las 15. Se trata de "una persona de edad avanzada", aclaró.

    Tras el incidente, una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos no pudieron hacer nada al respecto y terminaron confirmando su muerte poco después.

    Fuentes policiales consultadas por este medio confirmaron que se trataba de un hombre de 78 años, aunque no trascendieron mayores datos al respecto. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información al respecto.

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