Un hombre se descompensó en una carnicería y murió

Un dramático hecho tuvo lugar este jueves por la tarde en una carnicería de La Plata, luego de que un cliente se descompensara y falleciera en el lugar. La situación provocó gran conmoción entre los presentes quienes, a pesar de la asistencia, no pudieron salvarle la vida.

Según informó un comerciante de la zona a 0221.com.ar, el episodio se registró en un local de 520 y 144, San Carlos, alrededor de las 15. Se trata de "una persona de edad avanzada", aclaró.

Tras el incidente, una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos no pudieron hacer nada al respecto y terminaron confirmando su muerte poco después.