Caso Melani Desseff: imputaron al conductor alcoholizado y le prohibieron manejar durante ocho meses

La Justicia avanzó este viernes en la investigación del caso de Melani Desseff , la joven estudiante de Enfermería que sufrió gravísimas lesiones tras ser embestida por un automovilista que conducía alcoholizado en la zona de La Bebida, en Rivadavia .

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Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi , de la UFI Delitos Especiales , solicitó que Guillermo Mora Quiroga sea investigado durante ocho meses por el hecho ocurrido a fines de mayo. Además, pidió una serie de medidas cautelares para garantizar el desarrollo de la causa.

Entre ellas, requirió que el imputado se someta al proceso judicial, que no pueda salir de la provincia sin autorización y que tenga prohibido conducir vehículos durante todo el plazo de investigación. El juez Juan Gabriel Meglioli hizo lugar a todos los planteos del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, Mora Quiroga, de 27 años, quedó formalmente imputado por el delito de lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y por manejar bajo los efectos del alcohol.

Según se expuso en la audiencia, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojó 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, mediante un cálculo retrospectivo efectuado durante la investigación, se determinó que al momento del choque el conductor circulaba con aproximadamente 1,09 gramos de alcohol en sangre.

Un choque que cambió la vida de Melani

El caso generó una profunda conmoción en San Juan debido a la gravedad de las lesiones sufridas por Melani Desseff, de 23 años, estudiante de Enfermería y madre de una niña de cuatro años.

La joven se dirigía en motocicleta hacia sus prácticas en el Hospital Guillermo Rawson cuando fue impactada por un Chevrolet Corsa en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Morón.

Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, múltiples traumatismos y una importante pérdida de sangre. Su delicado estado obligó a su internación en terapia intensiva del Hospital Rawson.

Mientras avanza la investigación judicial, Melani continúa atravesando un complejo proceso de recuperación y lanzó una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una prótesis de alto costo que necesita para una intervención quirúrgica clave.