    • 28 de julio de 2026 - 11:00

    Encuentran a un hombre sin vida en una obra en construcción

    Era un hombre mayor de edad y fue encontrado sin signos vitales dentro de una estructura en construcción.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue encontrado sin vida durante la tarde del domingo dentro de una obra en construcción ubicada en la ciudad de El Carmen, Jujuy, en inmediaciones de la Plaza Michaud. El hallazgo generó conmoción entre vecinos del sector, que alertaron a la Policía sobre la situación.

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    Personal policial se trasladó hasta el lugar y constató que la persona, un hombre mayor de edad, ya no presentaba signos vitales. Luego intervino el médico policial, quien determinó que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

    Descartaron una muerte violenta

    Tras las primeras actuaciones, se descartaron otras hipótesis sobre el deceso. La información policial estableció que la muerte se produjo por causas naturales, por lo que no se detectaron indicios vinculados a un hecho violento. El cuerpo fue hallado en el interior de una estructura en construcción cercana a la plaza, un sector transitado por vecinos de la zona. Por ese motivo, el episodio generó preocupación durante las primeras horas, hasta que se conocieron los resultados de la intervención médica.

    Identificaron a la víctima

    Con el avance de las actuaciones, los efectivos lograron identificar al hombre y confirmaron que era vecino de la zona. Sus familiares fueron notificados y quedaron a cargo de los trámites correspondientes.

    El caso dejó una escena dolorosa en El Carmen, especialmente por tratarse de una persona en situación de calle. Aunque la investigación descartó una muerte violenta, el hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes atraviesan situaciones de extrema exposición social y habitacional.

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