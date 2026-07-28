Recibió una condena condicional y quedó en libertad el sanjuanino que empujó a su novia embarazada por las escaleras

U n hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por agredir a su pareja con un cuchillo , amenazar de muerte a un conductor y provocar daños en un vehículo durante un violento episodio ocurrido en junio pasado en Rivadavia.

La sentencia fue dictada mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que Francisco Weber admitió su responsabilidad por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas con arma y daño . La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero.

El hecho ocurrió el 27 de junio, alrededor de las 7 de la mañana , en el departamento que la pareja compartía en un consorcio de Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó cuando la mujer le pidió a Weber que saliera a comprar algo para comer. Al regresar, el hombre comenzó a acusarla de una supuesta infidelidad, convencido de que otra persona había ingresado a la vivienda. Según la causa, el condenado atravesaba un consumo problemático de cocaína.

En medio de la discusión le quitó el teléfono celular a la víctima y salió del departamento para buscar al supuesto tercero. Minutos después regresó armado con dos cuchillos y, mientras la mujer le reclamaba que le devolviera el teléfono, la empujó por las escaleras, provocando que cayera al piso.

La agresión continuó en el estacionamiento del complejo habitacional, donde Weber golpeó a su pareja con el cabo de uno de los cuchillos, causándole un corte en la frente. La mujer logró refugiarse en la vivienda de una vecina, quien llamó al 911 y también dio aviso a la madre del agresor.

[VIDEO] Así un sanjuanino empujó a su novia embarazada por las escaleras en Rivadavia. La nota completa en https://t.co/QsUYtX58S1 pic.twitter.com/MPhEMJEz1t — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 30, 2026

Amenazas y daños antes de ser detenido

Antes de la llegada de la Policía, Weber también intentó atacar a su cuñado y luego salió del consorcio. Poco después interceptó una camioneta Fiat Fiorino conducida por un empleado de su madre. Según la investigación, se subió al techo del vehículo con un cuchillo en la mano y amenazó al conductor al grito de "te voy a matar", mientras intentaba introducir el arma por la ventanilla.

El conductor frenó bruscamente y el agresor cayó al pavimento. En ese momento fue reducido y detenido por efectivos policiales que habían sido comisionados al lugar. El vehículo sufrió daños en uno de sus espejos retrovisores.

La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde el médico legista constató lesiones en el rostro y el abdomen que demandaron 13 días de incapacidad. Además, la evaluación psicológica realizada por la UFI CAVIG determinó un riesgo alto de violencia, un elemento que también fue incorporado a la causa.

Finalmente, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a Weber a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no cumplirá la pena en un establecimiento penitenciario, aunque deberá respetar las reglas de conducta que imponga el tribunal.