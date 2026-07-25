    • 25 de julio de 2026 - 14:35

    Talento sanjuanino en pantalla: se estrenan los capítulos de una serie federal filmada en la provincia

    Hace aproximadamente seis años, un grupo de talentosos actores sanjuaninos vivió una experiencia única en el mundo audiovisual.

    Ranchera es una mini serie de humor absurdo en la que cada capítulo cuenta una historia distinta, pero hay un denominador común, el gran protagonista, un Ford Ranchero.

    Ranchera es una mini serie de humor absurdo en la que cada capítulo cuenta una historia distinta, pero hay un denominador común, el gran protagonista, un Ford Ranchero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hace aproximadamente seis años, un grupo de talentosos actores sanjuaninos vivió una experiencia única en el mundo audiovisual. Tras superar un riguroso casting organizado por una productora mendocina y dirigido por el director bonaerense Federico Becensete, artistas locales fueron seleccionados para formar parte de una ambiciosa serie federal.

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    La producción, liderada por el mendocino Miguel Grau Bass, no solo recorrió diferentes puntos del país —incluyendo Buenos Aires, Mendoza y Tucumán—, sino que apostó fuertemente por el talento regional al incorporar locaciones y elencos propios de cada provincia.

    La llegada a la pantalla y el gran debut sanjuanino

    Tras un largo camino de postproducción y espera, el proyecto audiovisual comenzó a emitirse hace un par de meses todos los sábados a través de Canal 7 de Mendoza y de su plataforma en YouTube, permitiendo que espectadores de todo el país puedan disfrutarlo de forma online.

    La gran noticia para la cultura de la provincia llega hoy, con el esperado estreno del capítulo 1 de los dos episodios que fueron filmados íntegramente en suelo sanjuanino.

    "Hoy va a salir el capítulo 1 de los dos capítulos que se filmaron acá en San Juan, y el sábado que viene va a ser el otro", "Hoy va a salir el capítulo 1 de los dos capítulos que se filmaron acá en San Juan, y el sábado que viene va a ser el otro",

    destacó Mario Morales, actor sanjuanino que formó parte del rodaje, reflejando el orgullo y la expectativa del colectivo artístico local por este hito en sus carreras.

    Estrellas nacionales y talento federal

    La serie cuenta además con la participación estelar de reconocidas figuras de la escena nacional como Pablo Rago y Darío Lopilato, quienes viajaron en su momento a las provincias de Cuyo y el norte argentino para encabezar los rodajes junto a los elencos locales.

    Entre los actores sanjuaninos que forman parte de estos capítulos se encuentran Mario Morales, Emilio Vera, Milenka Rupcic, Pablo Montemurro y Francisco Esteso, además de otros actores que completan el equipo artístico provincial que dejó su marca en la pantalla.

    Para la comunidad artística de San Juan, este estreno representa una vidriera fundamental y un reconocimiento al profesionalismo de los actores provinciales, quienes comparten pantalla con referentes indiscutidos de la televisión y el cine argentino.

    Capítulos disponibles: https://www.youtube.com/@Rancheralaserie

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