Iba a buscar a su novia y murió en el camino: el casco quedó destruido tras el choque

La madrugada de este lunes terminó en tragedia para una familia sanjuanina . Sebastian Francisco Luna, de 35 años, perdió la vida cuando circulaba en motocicleta por Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica de cemento Loma Negra, en Rivadavia. Según confirmó la investigación, el joven se dirigía a buscar a su novia cuando sufrió el siniestro fatal.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Luna circulaba de oeste a este en una motocicleta Appia cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control en una curva, salió de la cinta asfáltica y terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina sur.

El fiscal del caso, Adolfo Díaz, explicó que hasta el momento no existen indicios de la participación de otro vehículo en el hecho.

"Las primeras investigaciones nos dicen que no hay marcas en el pavimento ni elementos que pudiesen darnos a entender que haya participado otra persona o algún otro vehículo, por lo que estamos descartando esa hipótesis", señaló el funcionario judicial. "Las primeras investigaciones nos dicen que no hay marcas en el pavimento ni elementos que pudiesen darnos a entender que haya participado otra persona o algún otro vehículo, por lo que estamos descartando esa hipótesis", señaló el funcionario judicial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la violencia del impacto. Aunque el motociclista llevaba casco colocado, el elemento de seguridad quedó completamente destruido.

"A pesar de que tenía casco, el casco ha sido destrozado totalmente", indicó Díaz. Según los médicos forenses que intervinieron en el lugar, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave.

El fallecimiento habría sido prácticamente instantáneo. Personal médico de una ambulancia del 107 llegó al lugar y constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La escena fue descubierta por un transeúnte que cerca de las 4.30 observó la motocicleta y el cuerpo al costado de la banquina y dio aviso al 911.

Los investigadores trabajaron junto a personal de Criminalística y de la División Delitos Especiales. También verificaron la existencia de cámaras de seguridad en la zona, aunque sin resultados positivos. "No hay cámaras. Estuvimos revisando incluso en la fábrica y no existen registros porque es una zona despoblada", precisó Díaz.

Desde la fiscalía destacaron además que la avenida cuenta con buena iluminación, excelente visibilidad y una calzada en óptimas condiciones, por lo que la principal hipótesis apunta a una pérdida de control del rodado sin intervención de terceros.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.