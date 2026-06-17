Le robó el celular a su novia y terminó detenido tras ser retenido por vecinos

Un joven de 23 años fue detenido en Rivadavia acusado de haberle robado el teléfono celular a su novia. El hecho ocurrió en el barrio Laguna, en la zona de La Bebida, y terminó con una aprehensión civil realizada por vecinos antes de la llegada de la Policía.
Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste acudieron a calle Comercio tras recibir el aviso de que un hombre había sido retenido por particulares. Al arribar al lugar, los uniformados concretaron la aprehensión de un sujeto de apellido Ortega.
La denunciante, también de 23 años, manifestó que el joven le había sustraído un teléfono celular Samsung A24. Posteriormente, tomó intervención el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento judicial.