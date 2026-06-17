Le robó el celular a su novia y terminó detenido tras ser retenido por vecinos

Un joven de 23 años fue detenido en Rivadavia acusado de haberle robado el teléfono celular a su novia. El hecho ocurrió en el barrio Laguna, en la zona de La Bebida, y terminó con una aprehensión civil realizada por vecinos antes de la llegada de la Policía.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste acudieron a calle Comercio tras recibir el aviso de que un hombre había sido retenido por particulares. Al arribar al lugar, los uniformados concretaron la aprehensión de un sujeto de apellido Ortega.