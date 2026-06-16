Condenaron al exminero de San Luis que cobró una indemnización duplicada por error y no devolvió el dinero

La Justicia condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a un extrabajador minero y a su exesposa por haberse apropiado de una indemnización que fue depositada dos veces por error por una empresa minera. El caso, que tuvo gran repercusión en San Juan, involucra más de $110 millones que nunca fueron restituidos a la compañía.

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El condenado es Dany Roberto Sarmiento, ex empleado de Minera Andina del Sol (es decir, Barrick), quien en diciembre de 2024 fue despedido tras más de 15 años de trabajo en la actividad minera. La empresa le abonó una indemnización de aproximadamente $110 millones, pero días después realizó por error una segunda transferencia por el mismo monto, duplicando el pago recibido.

Según la investigación judicial, lejos de informar el error o devolver el dinero, Sarmiento dispuso de los fondos y transfirió una parte importante a la cuenta de quien entonces era su esposa, Myriam Mabel Muñoz. Esa maniobra derivó en una denuncia penal impulsada por la empresa y en una causa por presunta defraudación y apropiación indebida.

Durante el proceso, la Justicia ordenó medidas cautelares sobre bienes de ambos acusados. Entre ellas, un embargo por $140 millones que alcanzó vehículos, un inmueble y cuentas bancarias, con el objetivo de garantizar un eventual resarcimiento económico. Esta medida se vencerá y levantará automáticamente.

Ahora, tras la resolución judicial, tanto Sarmiento como Muñoz fueron condenados a tres años de prisión condicional, por lo que no deberán cumplir la pena en un establecimiento penitenciario siempre que respeten las condiciones impuestas por la Justicia. Fuentes vinculadas al caso indicaron además que la pareja se encuentra actualmente separada, situación que se produjo durante el desarrollo de la causa judicial.

Causa Civil