Insólita escena en las Cataratas del Iguazú: un turista se arrojó al agua para recuperar su celular

El episodio ocurrió en el sector brasileño del parque y quedó registrado por otros visitantes.

Un turista protagonizó una arriesgada maniobra en las Cataratas del Iguazú al arrojarse a una zona cercana al cauce del río para recuperar un celular que se le había caído mientras recorría el parque. El hecho fue grabado por otros visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según trascendió, el hombre, de nacionalidad brasileña, abandonó el circuito habilitado para el público y cruzó las barreras de seguridad instaladas en el lugar. Luego descendió hasta una zona próxima al agua con el objetivo de rescatar el teléfono.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaElVigia/status/2064081617778356454&partner=&hide_thread=false Se tiró a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular



Un turista brasileño protagonizó un insólito y peligroso episodio en las Cataratas del Iguazú: cruzó las barreras de seguridad y se arrojó al agua para recuperar su teléfono.



El hecho ocurrió en la pasarela que… pic.twitter.com/3qTOu6GNqD — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) June 8, 2026

Las imágenes muestran momentos de tensión, ya que el turista avanzó por un sector considerado peligroso debido a la fuerza de la corriente y a las características del terreno. Sin embargo, tras varios minutos logró recuperar el dispositivo y regresar por sus propios medios, sin sufrir lesiones.