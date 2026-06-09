    • 9 de junio de 2026 - 08:19

    Insólita escena en las Cataratas del Iguazú: un turista se arrojó al agua para recuperar su celular

    El episodio ocurrió en el sector brasileño del parque y quedó registrado por otros visitantes.

    Cataratas del Iguazú.

    Cataratas del Iguazú.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un turista protagonizó una arriesgada maniobra en las Cataratas del Iguazú al arrojarse a una zona cercana al cauce del río para recuperar un celular que se le había caído mientras recorría el parque. El hecho fue grabado por otros visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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    Según trascendió, el hombre, de nacionalidad brasileña, abandonó el circuito habilitado para el público y cruzó las barreras de seguridad instaladas en el lugar. Luego descendió hasta una zona próxima al agua con el objetivo de rescatar el teléfono.

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    Las imágenes muestran momentos de tensión, ya que el turista avanzó por un sector considerado peligroso debido a la fuerza de la corriente y a las características del terreno. Sin embargo, tras varios minutos logró recuperar el dispositivo y regresar por sus propios medios, sin sufrir lesiones.

    El episodio generó preocupación entre quienes presenciaron la escena y volvió a poner el foco en la importancia de respetar las medidas de seguridad establecidas en uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica. Desde la administración del parque recuerdan habitualmente que está prohibido cruzar las barandas o ingresar a zonas restringidas, incluso para intentar recuperar objetos personales.

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