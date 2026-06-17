    • 17 de junio de 2026 - 09:00

    Detuvieron a un conductor por cruzar un semáforo en rojo y le encontraron un arma y droga

    El joven de 24 años tenía una pistola calibre 22 y 16 envoltorios con una sustancia blanca.

    Detenido.

    Detenido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 24 años fue detenido en Rawson luego de que personal policial le encontrara un arma de fuego y varias dosis de presunta cocaína durante un control realizado tras una infracción de tránsito.

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    Según informaron fuentes policiales, el procedimiento ocurrió en la intersección de calles Urquiza y Chacabuco, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de Villa del Sur observaron un Volkswagen Gol Trend que cruzó un semáforo con la luz roja.

    Ante la maniobra, los uniformados interceptaron el vehículo e identificaron a su conductor, de apellido Sosa. Durante un palpado preventivo y posterior requisa, hallaron una pistola marca Bersa calibre 22 con municiones y 16 dosis de una sustancia que, en principio, sería cocaína.

    Tras el hallazgo, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de portación ilegítima de arma de fuego. Además, debido al secuestro de los envoltorios con estupefacientes, tomó intervención la División Drogas Ilegales, que realizará las pericias correspondientes para determinar el tipo y cantidad exacta de la sustancia.

    El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones del caso.

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