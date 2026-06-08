Condenaron a 4 años de prisión al conductor que provocó la doble tragedia de 9 de Julio mientras manejaba drogado

La Justicia de San Juan condenó este lunes a Marcos Gabriel Pereyra a cumplir 4 años de prisión efectiva por provocar la doble tragedia ocurrida el 19 de enero de 2025 en el departamento 9 de Julio , cuando conducía bajo los efectos de estupefacientes y chocó de frente contra otro vehículo.

Prisión condicional y 5 años de inhabilitación para un conductor por la muerte de un motociclista

Doble tragedia en 9 de Julio: fiscalía pidió 5 años de cárcel para el conductor responsable que manejaba drogado

La sentencia fue dictada por el juez Sergio López Martí, que resolvió además que el conductor quede detenido con prisión preventiva en el Penal de Chimbas , hasta que el fallo quede firme. Cabe destacar que el imputado llegó en libertad al juicio y este lunes terminó esposado y custodiado por policías.

López Martí resolvió imponer una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Durante los alegatos de clausura, la Fiscalía había pedido 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos , mientras que la defensa había reclamado la pena mínima prevista para el delito.

Pereyra fue juzgado por el delito de homicidio culposo triplemente agravado y lesiones culposas agravadas, en una causa que conmocionó a la provincia por la gravedad de los hechos. La acusación sostuvo que el conductor manejaba bajo los efectos de cocaína y marihuana, además de haber actuado con culpa temeraria al volante.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 13.39.12 Ludmila Derka y Marcelo Fernández, abogados de la defensa, seguramente impugnarán el fallo cuando conozcan los fundamentos, que se darán a conocer el 30 de junio.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, en la zona de La Majadita. Según la investigación, la Toyota Hilux conducida por Pereyra invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Volkswagen Gol Power.

Como consecuencia del choque murieron Juan Alberto Torres Figueroa, conductor del automóvil, y Mirko Aballay Allende, de 23 años, amigo del acusado que viajaba como acompañante en la camioneta. Además, Vanesa Ahumada sobrevivió con diversas lesiones.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 13.39.13 Iván Grassi, fiscal del juicio.

Uno de los elementos centrales de la causa fueron los estudios toxicológicos incorporados al expediente, que determinaron la presencia de cocaína y marihuana en el organismo del conductor. Los peritos también detectaron cocaetileno, una sustancia que se genera por el consumo conjunto de cocaína y alcohol.