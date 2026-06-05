Doble tragedia en 9 de Julio: fiscalía pidió 5 años de cárcel para el conductor responsable que manejaba drogado

La Justicia de San Juan ingresó en la etapa decisiva del juicio por una de las tragedias viales más conmocionantes de 2025 . Este viernes, la Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir contra Marcos Gabriel Pereyra , el joven acusado de provocar un choque frontal que terminó con la vida de dos personas en el departamento 9 de Julio .

Con desistencia de varios testigos, comenzó el juicio contra el conductor drogado de la doble tragedia de 9 de Julio

El juez Sergio López Martí, magistrado del juicio, dará a conocer el fallo el mediodía del lunes 8 de junio.

Por su parte, la defensa encabezada por los abogados Marcelo Fernández y Ludmila Derka pidió la aplicación de la pena mínima contemplada por el Código Penal para el delito de homicidio culposo: dos años de prisión y cinco años de prohibición para conducir vehículos automotores.

El proceso judicial comenzó esta semana con la realización del debate oral y público ante el juez López Martí. Durante las audiencias declararon efectivos policiales que participaron en las actuaciones posteriores al siniestro, aunque varias testimoniales previstas inicialmente fueron desistidas tanto por la Fiscalía como por la defensa debido a que no tenían una participación directa en la investigación.

La acusación es sostenida por el fiscal Iván Grassi, quien subroga a Sebastián Gómez, junto a la ayudante fiscal Agostina Pérez. El Ministerio Público Fiscal sostiene que Pereyra conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes al momento del choque, actuó con culpa temeraria y generó un siniestro con múltiples víctimas fatales.

La causa fue tramitada por homicidio culposo triplemente agravado y lesiones culposas, ya que además de las dos muertes, una mujer sobrevivió al impacto con diversas heridas.

La doble tragedia que marcó a 9 de Julio

La tragedia ocurrió el 19 de enero de 2025 sobre Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, en las inmediaciones de La Majadita. Según la reconstrucción realizada durante la investigación, Pereyra manejaba una Toyota Hilux que impactó de frente contra un Volkswagen Gol Power.

Como consecuencia del choque fallecieron Mirko Aballay Allende, de 23 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta y era amigo del acusado, y Juan Alberto Torres Figueroa, de 31 años, conductor del automóvil. En tanto, Vanesa Ahumada, quien viajaba en el Gol, sobrevivió con lesiones.

Uno de los puntos centrales de la acusación son los estudios toxicológicos realizados al imputado. De acuerdo con los resultados incorporados al expediente, Pereyra habría dado positivo para cocaína y marihuana. Además, los peritos detectaron cocaetileno, una sustancia que se genera cuando existe consumo simultáneo de cocaína y alcohol, elemento que la Fiscalía considera determinante para acreditar su responsabilidad penal.

La causa había estado cerca de resolverse mediante un acuerdo entre las partes. Según trascendió durante la investigación, a Pereyra se le ofreció una condena de tres años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria debido a su reciente paternidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la defensa, que sostuvo que cualquier eventual condena debía ser de cumplimiento condicional.

Con los alegatos de cierre ya expuestos y los pedidos de pena formulados, el magistrado López Martí deberá ahora analizar las pruebas reunidas durante más de un año de investigación y definir si el acusado es responsable de una de las tragedias viales más impactantes registradas en San Juan en los últimos años. Se espera la lectura de la sentencia para el lunes 8 al mediodía.