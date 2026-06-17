La despedida de la joven de 28 años que fue asesinada por su madre de una puñalada

Una mujer de 60 años, identificada como Irma Gladis Pérez, quedó detenida este lunes tras confesar el asesinato de su hija en la localidad chaqueña de Tres Isletas . El hecho se descubrió luego de que un familiar de la acusada alertara a las autoridades sobre la violenta situación ocurrida en la vivienda.

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Una mujer de 60 años asesinó a su hija de una puñalada

Al llegar al domicilio, el personal policial encontró a la víctima tendida en medio de un charco de sangre. Los peritos secuestraron en el lugar un cuchillo con una hoja de más de 30 centímetros, que habría sido el arma utilizada para el crimen.

La investigación criminal se inició tras una llamada telefónica de un hombre de 40 años, hermano de la presunta agresora. El testigo aseguró que Pérez lo llamó para confesarle que había matado a su hija minutos antes.

Tras el hallazgo del cuerpo, la acusada se presentó por sus propios medios en la Comisaría local, donde quedó bajo custodia policial. La causa fue caratulada preventivamente como filicidio y quedó a cargo del fiscal Gerónimo Roggero.

El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes en la escena para reconstruir la mecánica del ataque.

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Dolor en la comunidad educativa y religiosa

La muerte de Pamela Gauna generó una fuerte repercusión en las instituciones locales y en redes sociales. “Pame era la dulzura personificada. Seguro ya descansa en los brazos de Dios”, expresó una allegada a la joven tras conocerse la noticia.

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La comunidad de la E.E.T. N°20 manifestó su solidaridad con el padre de la víctima, quien se desempeña como profesor en dicha institución educativa. Asimismo, la Iglesia de Dios Pradier 810 emitió un comunicado expresando sus condolencias por la pérdida de la joven.

Familiares de la víctima solicitaron respeto y empatía a la comunidad ante la delicada situación que atraviesan. “Sólo Dios sabe y puede juzgar a cada uno por sus actos. Tengan empatía, estamos todos consternados”, publicaron en redes sociales.

Mientras avanza la investigación, la Justicia chaqueña aguarda los resultados finales de la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento y definir la situación procesal de la detenida.