Condenaron al boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández y a su entrenador por amenazas con arma de fuego

La Justicia condenó este martes, por un violento episodio que incluyó robo, amenazas con arma de fuego y violación de domicilio, a Ezequiel Víctor Fernández Quiroga, conocido en el ambiente deportivo como “Pac Man” Fernández , un reconocido boxeador sanjuanino y campeón mundial.

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La resolución fue dictada en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que tanto Fernández Quiroga como su hermano y también entrendor, Ángel Bernardo Fernández, admitieron los hechos atribuidos por la Fiscalía, reconocieron su participación y aceptaron la pena acordada entre las partes.

Durante la audiencia se detalló que la investigación se apoyó en una serie de elementos probatorios, entre ellos informes médicos sobre lesiones, declaraciones testimoniales, evaluaciones psicológicas, registros fotográficos y material obtenido a través de cámaras del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). También fueron incorporados informes de la Brigada de Investigaciones, actas de secuestro y documentación relacionada con un vehículo que habría estado vinculado al hecho investigado.

Al momento de resolver, el juez Javier Figuerola consideró acreditada la existencia de los delitos y la participación de ambos acusados, señalando que la valoración conjunta de las pruebas reunidas permitía alcanzar el grado de certeza requerido para homologar el acuerdo presentado por la Fiscalía, a cargo de la doctora Daniela Pringles, y la defensa, encarnada por el letrado César Jofré.

"Pac Man" Fernández prefirió este martes no hablar con los medios, aunque dejó abierta la posibilidad de dar su versión en los próximos días.

En ese contexto, el boxeador sanjuanino fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de robo simple, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos ellos en concurso real.

Por su parte, su hermano recibió la misma pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar responsable de los delitos de robo simple, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.

El magistrado tuvo en cuenta que ambos imputados carecían de antecedentes condenatorios, aspecto que influyó en la imposición de una pena de cumplimiento condicional. Finalmente, el juez homologó el acuerdo de juicio abreviado, ordenó la libertad de ambos condenados y dispuso el decomiso de un arma de fuego, cargadores y proyectiles secuestrados durante la investigación, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La debacle del boxeador sanjuanino "Pac Man"

La caída de una de las figuras deportivas más reconocidas de la provincia quedó expuesta tras un violento episodio ocurrido en Chimbas a fines de abril de 2026.

Según la investigación que lleva adelante la UFI Genérica, el conflicto se habría originado cuando los acusados, Fernández, su hermano y dos menores de edad, decidieron buscar por sus propios medios la devolución de una serie de elementos que supuestamente les habían sido sustraídos. De acuerdo con la denuncia, el grupo se presentó en una vivienda para exigir la entrega de esos objetos y lo hizo portando armas de fuego.

La situación se tornó cada vez más tensa cuando una de las mujeres que se encontraba en el domicilio comenzó a registrar la escena con su teléfono celular. Según consta en la denuncia, uno de los agresores le quitó el aparato de manera violenta.

El caso derivó en una intervención judicial y policial. Por disposición de la UFI Genérica, el fin de semana, se realizaron allanamientos que contaron con la colaboración del Grupo GERAS debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la posible presencia de armas.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda del boxeador, los investigadores secuestraron un arma de fuego que, según las primeras actuaciones, sería la utilizada durante el episodio ocurrido en Chimbas. Además, testimonios incorporados a la causa señalan a Fernández como la persona que habría exhibido el arma al momento de las amenazas.

La situación de "Pac Man" y su hermano se resolvió este martes en Tribunales con el juicio abreviado, en tanto, los dos menores involucrados fueron puestos a disposición del juez de Menores, Carlos Toro.

De la gloria deportiva al escándalo policial

La detención del púgil genera un fuerte impacto en el ambiente deportivo sanjuanino. Fernández venía de atravesar el mejor momento de su carrera profesional. En diciembre de 2025 se había consagrado campeón del Título Mundial Gold de la AMB tras derrotar por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo, logro que lo posicionó entre los deportistas más destacados de la provincia.

Aquel triunfo representó la coronación de años de esfuerzo y sacrificio dentro del boxeo profesional. Sin embargo, la reciente condena ahora amenaza con eclipsar por completo sus logros deportivos.