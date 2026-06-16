    • 16 de junio de 2026 - 10:16

    Quién era Cinthia Lazarte, la mujer que hallaron semidesnuda y calcinada dentro de un auto

    El cuerpo de la víctima estaba semidesnudo, con un cable alrededor del cuello y signos de violencia. Hay un sospechoso detenido.

    Cinthia Lazarte tenía 41 años. (Foto: Facebook/Palabra Argentina).

    Cinthia Lazarte tenía 41 años. (Foto: Facebook/Palabra Argentina).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La madrugada del sábado quedó marcada por una escena estremecedora en San Miguel de Tucumán. Un auto envuelto en llamas, vecinos desesperados llamando al 911 y, dentro del vehículo, el cuerpo de una mujer. Horas más tarde se confirmó su identidad: era Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años, conocida en la zona como “Piba”.

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    Detrás de ese apodo había una historia marcada por la vulnerabilidad. Cinthia vivía en la calle desde los 15 años. También era madre de cuatro hijos, de entre 5 y 19 años, que fueron institucionalizados debido a las difíciles condiciones en las que ella vivía.

    En las últimas horas, la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos detuvo a Roberto José Fuentes, de 39 años, señalado por la Policía como el presunto asesino.

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    La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años. (Foto: Ministerio Público Fiscal de Tucumán/Video: Gentileza Florencia P. Romero)

    El hallazgo y la investigación

    Todo empezó cerca de las 3 de la mañana, cuando vecinos alertaron al 911 por un Fiat Palio bordó incendiándose. Cuando los efectivos lograron controlar las llamas, descubrieron en la parte trasera del coche el cuerpo de una mujer.

    El informe policial detalló que el cuerpo estaba desnudo y con un cable alrededor del cuello, un dato que reforzó la hipótesis de femicidio.

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    En la escena trabajaron efectivos de la División Homicidios, el Equipo Científico y un perito de Bomberos, quienes recolectaron rastros biológicos y otros elementos que podrían resultar determinantes para el avance de la investigación.

    Cámaras, testimonios y la pista que llevó a la detención

    La investigación avanzó a contrarreloj. A partir del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios recogidos en el barrio, las autoridades lograron reconstruir parte de los movimientos previos y posteriores al crimen.

    Las imágenes permitieron identificar a un hombre que habría estado en la escena y que después regresó a su casa.

    Con esos datos, la jueza María Valeria Mibelli autorizó un allanamiento en un domicilio de Lola Mora 98, donde Fuentes solía pasar la noche. Allí, la Policía detuvo al sospechoso y secuestró teléfonos celulares, ropa, calzado, una botella de vidrio y una riñonera que podría estar vinculada al hecho.

    Además, se incorporaron a la causa prendas de la víctima, muestras biológicas, un trozo de cable y recipientes con líquido inflamable.

    En tanto, el Fiat Palio bordó, donde fue encontrado el cuerpo de Lazarte, quedó bajo custodia de la Comisaría Seccional 11.

    El fiscal Pedro León Gallo, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, avaló el procedimiento y ordenó que Fuentes fuera llevado de urgencia al Cuerpo Médico Forense para las pericias correspondientes.

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