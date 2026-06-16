    • 16 de junio de 2026 - 10:32

    Recuperaron un auto robado a punta de pistola y sospechan de un menor de edad

    El vehículo había sido sustraído en Rivadavia y fue hallado abandonado pocas horas después.

    Vehículo recuperado.

    Vehículo recuperado.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un Toyota Etios que había sido robado en Rivadavia fue recuperado este lunes por efectivos policiales tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona. El vehículo fue encontrado abandonado y con diversos daños, por lo que la investigación quedó en manos de la Justicia.

    Leé además

    Foto; captura.

    Una motociclista fue hospitalizada tras chocar con un auto en una rotonda del microcentro sanjuanino
    una mujer perdio el control de su auto y termino dentro de un canal en 25 de mayo

    Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un canal en 25 de Mayo

    Fuentes policiales informaron que el procedimiento se inició luego de que personal de Comando Radioeléctrico Oeste fuera alertado por el sistema Trueno Halcón sobre la sustracción de un auto en jurisdicción de la Comisaría 34ta. Con los datos aportados, los uniformados comenzaron un rastrillaje por distintos sectores del departamento hasta que localizaron el vehículo las inmediaciones de calles Sarmiento y Canal Céspedes.

    Ante esta situación, el área fue preservada mediante un perímetro de seguridad hasta la llegada de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para el levantamiento de pruebas.

    De manera preliminar, los especialistas determinaron que al rodado le faltaban la batería y la llave de arranque, elementos que habrían sido sustraídos por los autores del hecho.

    En el marco de la investigación, surgieron indicios que apuntan a que el presunto responsable sería un menor de edad. Por ese motivo tomó intervención el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cada cuantos kilometros tenes que cambiar la correa de distribucion de tu auto

    Cada cuántos kilómetros tenés que cambiar la correa de distribución de tu auto

    “Pac Man” Fernández y su cómplice.

    Condenaron al boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández y otro cómplice a tres años de prisión condicional por robo

    una mujer de 60 anos asesino a su hija de una punalada

    Una mujer de 60 años asesinó a su hija de una puñalada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cinthia Lazarte tenía 41 años. (Foto: Facebook/Palabra Argentina).

    Quién era Cinthia Lazarte, la mujer que hallaron semidesnuda y calcinada dentro de un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo