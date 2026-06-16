Recuperaron un auto robado a punta de pistola y sospechan de un menor de edad

El vehículo había sido sustraído en Rivadavia y fue hallado abandonado pocas horas después.

Un Toyota Etios que había sido robado en Rivadavia fue recuperado este lunes por efectivos policiales tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona. El vehículo fue encontrado abandonado y con diversos daños, por lo que la investigación quedó en manos de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se inició luego de que personal de Comando Radioeléctrico Oeste fuera alertado por el sistema Trueno Halcón sobre la sustracción de un auto en jurisdicción de la Comisaría 34ta. Con los datos aportados, los uniformados comenzaron un rastrillaje por distintos sectores del departamento hasta que localizaron el vehículo las inmediaciones de calles Sarmiento y Canal Céspedes.

Ante esta situación, el área fue preservada mediante un perímetro de seguridad hasta la llegada de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para el levantamiento de pruebas.

De manera preliminar, los especialistas determinaron que al rodado le faltaban la batería y la llave de arranque, elementos que habrían sido sustraídos por los autores del hecho.