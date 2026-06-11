    • 11 de junio de 2026 - 08:22

    Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un canal en 25 de Mayo

    El hecho en la localidad de Las Casuarinas. La conductora tuvo que ser asistida por lesiones leves.

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    Una mujer protagonizó un impactante accidente este miércoles en el departamento 25 de Mayo, cuando el vehículo que conducía terminó dentro de un canal de riego tras salirse de la calzada por causas que son materia de investigación.

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    El hecho se registró en la localidad de Las Casuarinas. Según las primeras informaciones, la conductora circulaba por la zona cuando perdió el control del automóvil, que se desvió de su trayectoria y cayó al interior de un canal.

    A pesar de la violencia del incidente y de los importantes daños materiales que sufrió el rodado, la mujer logró salir del vehículo y solo presentó lesiones de carácter leve. Minutos después fue asistida por personal de emergencias que llegó hasta el lugar.

    Efectivos policiales y personal de asistencia trabajaron en la zona para auxiliar a la conductora y coordinar las tareas necesarias para retirar el automóvil del canal.

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