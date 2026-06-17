    • 17 de junio de 2026 - 08:34

    Violento asalto en Chimbas: se resistió al robo de su bicicleta y lo apuñalaron

    Un joven de 21 años fue atacado con un arma blanca tras defenderse de un delincuente en la intersección de las calles Tambor de Tacuarí y Reconquista. La víctima se encuentra fuera de peligro en el Hospital Rawson.

    Violento asalto en Chimbas: se resistió al robo de su bicicleta y lo apuñalaron

    Violento asalto en Chimbas: se resistió al robo de su bicicleta y lo apuñalaron

    Foto:

    Un violento intento de robo sacudió la tranquilidad del departamento Chimbas el lunes por la noche. Un joven ciclista de 21 años resultó herido con un arma blanca luego de resistirse a que un delincuente le sustrajera su bicicleta. El agresor logró darse a la fuga y es intensamente buscado por la policía.

    Leé además

    ¿rebeldes de corto plazo? el eje rawson-chimbas, la orden de unac en el 2025 y el rueda memorioso

    ¿Rebeldes de corto plazo? El Eje Rawson-Chimbas, la orden de Uñac en el 2025 y el Rueda memorioso
    Los efectivos policiales que ayudaron en el parto junto a la pequeña recién nacida.

    Policías de Chimbas ayudaron a nacer a una bebé en una casa y protagonizaron una conmovedora escena de vida

    El hecho se registró cuando la víctima se encontraba junto a un amigo en la intersección de las calles Tambor de Tacuarí y Reconquista. En ese momento, fueron abordados por un desconocido que, mediante amenazas, intentó apoderarse de una bicicleta rodado 29 propiedad del joven.

    Según consta en la denuncia policial, el ciclista opuso resistencia para evitar el robo de su rodado. Ante la imposibilidad de lograr su cometido, el delincuente reaccionó de manera violenta: extrajo un cuchillo y le propinó varios puntazos en el brazo izquierdo antes de escapar rápidamente del lugar con las manos vacías.

    Testigos del ataque dieron aviso inmediato a las autoridades y solicitaron asistencia médica. Minutos más tarde, una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar para brindar los primeros auxilios al herido, quien luego fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

    Parte médico: En el centro de salud, los profesionales médicos constataron que las heridas cortantes no comprometieron órganos vitales. Tras recibir las curaciones correspondientes, se informó que el joven se encuentra fuera de peligro.

    A estas horas, los pesquisas policiales y judiciales trabajan en el relevamiento de la zona y la recolección de testimonios con el objetivo de identificar y localizar al agresor, quien permanece prófugo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    chimbas late por argentina: el municipio lanza su campana mundialista con actividades para toda la comunidad

    Chimbas late por Argentina: el municipio lanza su campaña mundialista con actividades para toda la comunidad

    Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

    Secuestraron dos motos con pedidos de captura y numeraciones adulteradas en Sarmiento y Chimbas

    el extrano audio que envio la mujer que mato a punaladas a su hija: antes que la jueguen, la juego yo

    El extraño audio que envió la mujer que mató a puñaladas a su hija: "Antes que la jueguen, la juego yo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la despedida de la joven de 28 anos que fue asesinada por su madre de una punalada

    La despedida de la joven de 28 años que fue asesinada por su madre de una puñalada

    Por Redacción Diario de Cuyo