Un joven de 21 años fue atacado con un arma blanca tras defenderse de un delincuente en la intersección de las calles Tambor de Tacuarí y Reconquista. La víctima se encuentra fuera de peligro en el Hospital Rawson.

Violento asalto en Chimbas: se resistió al robo de su bicicleta y lo apuñalaron

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Un violento intento de robo sacudió la tranquilidad del departamento Chimbas el lunes por la noche. Un joven ciclista de 21 años resultó herido con un arma blanca luego de resistirse a que un delincuente le sustrajera su bicicleta. El agresor logró darse a la fuga y es intensamente buscado por la policía.

El hecho se registró cuando la víctima se encontraba junto a un amigo en la intersección de las calles Tambor de Tacuarí y Reconquista. En ese momento, fueron abordados por un desconocido que, mediante amenazas, intentó apoderarse de una bicicleta rodado 29 propiedad del joven.

Según consta en la denuncia policial, el ciclista opuso resistencia para evitar el robo de su rodado. Ante la imposibilidad de lograr su cometido, el delincuente reaccionó de manera violenta: extrajo un cuchillo y le propinó varios puntazos en el brazo izquierdo antes de escapar rápidamente del lugar con las manos vacías.

Testigos del ataque dieron aviso inmediato a las autoridades y solicitaron asistencia médica. Minutos más tarde, una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar para brindar los primeros auxilios al herido, quien luego fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

Parte médico: En el centro de salud, los profesionales médicos constataron que las heridas cortantes no comprometieron órganos vitales. Tras recibir las curaciones correspondientes, se informó que el joven se encuentra fuera de peligro.