La extraña muerte de María De la Cruz, ¿natural?

La mujer de 68 años apareció sin vida y con ello se desató una investigación.

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Los resultados preliminares de la autopsia realizada en el cuerpo de María de la Cruz Silva (68), descartaron que la mujer del barrio Villa Dolores, registrado en la noche de ayer, haya sido víctima de una muerte con participación de terceros. La investigación orienta la causa hacia un posible fallecimiento producido durante un episodio compatible con el cuadro de salud que atravesaba la mujer.

Tras las pericias efectuadas en la vivienda y el informe de la autopsia ordenada por la Justicia, los investigadores descartaron la existencia de signos de violencia atribuibles a terceros o de ingreso forzado al inmueble. Asimismo, el examen forense estableció que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

Durante las averiguaciones, vecinos manifestaron que la mujer vivía sola y que padecía esquizofrenia crónica, cuadro que, según los testimonios recabados, en ocasiones derivaba en episodios de desorientación, autolesiones y desorden dentro de la vivienda. Estas circunstancias también fueron incorporadas a la investigación, por lo que la principal hipótesis sostiene que las lesiones se habrían originado durante uno de esos episodios, sin intervención de otras personas.